半導體只有一種球路不夠？吳誠文點名「這產業」當台灣二縫線變速球

國科會主委吳誠文在社群媒體上說，如果護國神山半導體產業是臺灣隊傲視全球的四縫線快速球的話，台灣還得要練就第二種厲害的球路才能維持在全球領先群的地位，他點名「生醫產業」可望成為台灣厲害的二縫線變速球。

他日前陪同行政院長卓榮泰視察竹科的「新竹生物醫學園區」，了解新竹科學園區發展現況暨第四生技大樓推動進度。生醫園區歷經多年摸索，直到行政院指示由竹科管理局接手後，才逐步建立園區招商與營運模式，發展於是步入正軌。

吳誠文表示，他於2024年5月我接任科技政委，8月主持行政院「生技產業策略諮議委員會」（Bio Taiwan Committee, BTC）的年度會議時，已深刻體認到臺灣生技產業雖已發展數十年，卻因國際政治與貿易限制，以及國內產業型態尚未轉型，難以與全球生技領先國家競爭或合作。他認為台灣已在半導體、AI/ICT設備等先進製造以及醫療水準受到舉世肯定，生技產業沒有理由繼續困頓。

因此，國科會推動「科技產業連結生技產業」的政策方向，以台灣強大的科技實力協助生技產業發展。會議作成決議後即刻邀請國科會、衛福部、經濟部、數發部等跨部會合作，規劃各項行動方案與計畫，共同合作推動。除了新竹生醫園區已經實現科技產業連結生技產業及醫學中心，並且進駐空間一位難求外，國科會三個科學園區管理局申請進駐的生醫領域廠商數量均急速增加，竹科也因此快速推動第四生技大樓的興建。

吳誠文特別介紹生醫園區內非常具有代表性的本土藥廠―藥華醫藥。它有別於台灣傳統生技產業經營模式，願意承擔更高的研發資金投入與產品開發風險（當然成功後也能保有更高的獲利與價值），這一點就相當契合科技產業的文化。

吳誠文說，藥華醫藥已經自主建立新藥研發、臨床試驗、量產製造、國際法規 及海外商業化的整合能力。其自主研發的BESREMi（學名Ropeg，為創新長效型干擾素）已進入美國、歐洲及日本等主要市場，核心製造量能也扎根台灣，讓創新研發成果、產業價值與臺灣品牌宣揚國際。

他提及，去年8月行政院BTC會議時，結論裡的一項重點是台灣生技研發與製造水準要提升到先進國家的品質，衛福部因此可以加速藥證核發速度，而台灣核發的藥證可以受到全球的信賴。他表示，今年5月台灣已經率先核准BESREMi（Ropeg）治療成人原發性血小板過多症（ET），核定新增適應症為可以治療接受hydroxyurea治療後有抗藥性或無耐受性的ET成人病人―台灣成為全球首個核發Ropeg用於治療ET核准函的國家，同時終結ET長達約30年的新藥空窗期。

吳誠文表示，這項「臺灣首發、走向全球」的成果，除了顯示我國藥政審查體系已具備國際水準的法規科學與新藥審查能力，也證明臺灣不只是新藥研發與製造基地，更有能力成為創新藥物全球取證的首發市場。

因此，他說，對於練就第二種厲害的球路以擴大護國神山的實力，他對生醫產業成為台灣厲害的二縫線變速球寄予厚望。台灣隊的策略就是融合強大的半導體產業， AI/ICT產業，醫療體系，以及生技與醫材產業，並且連結國際。