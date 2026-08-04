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AI變現期真的來了？美第2季科技業獲利飆70%領先群倫

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

儘管第２季以來市場面臨關稅政策、利率走向及估值偏高等雜音干擾，導致美股波動明顯增加，但摩根資產管理表示，美國企業在經濟放緩疑慮及市場波動升高的環境下，市場先前對獲利成長放緩的擔憂並未成真。

摩根資產管理表示，統計到7月底為止，已經有60%企業公佈第2季財報，整體而言，美國企業基本面依然穩健，第2季整體企業獲利年增率達47.7%，其中，科技類股獲利年增率更是高達70.5%，而且，85%的企業獲利優於市場預期，實際獲利平均較分析師原先預估高出近7%。

主動摩根美國科技（00989A）產品經理溥琪琳表示，從產業表現來看，科技股依然是本季財報最大亮點。第2季科技類股營收成長35.2%，但獲利年增率高達70.5%，較市場預期高出逾一成，不僅成長幅度領先多數產業，也進一步回應市場對AI投資效益的關注。

溥琪琳表示，過去一年來，市場始終質疑龐大的AI投資是否能夠轉化為實際獲利。然而從本季財報結果來看，企業投入的資本支出已逐步反映在營收與獲利表現上，顯示AI相關業務正從前期投資階段進入成果兌現期。

不僅如此，金融、工業、原物料及非必需消費等產業獲利皆維持雙位數成長，分別看到，金融類股獲利年增22.6%，工業類股成長15.4%，原物料類股成長40.3%，非必需消費類股更達88.8%，反映企業獲利動能已逐漸由科技產業擴散到其他產業，這也有利於投資團隊從更廣泛的產業中去挑選優質企業進行配置。

若進一步觀察各產業財報優於預期的比例，醫療保健、科技、金融、工業及原物料等產業均有超過八成企業繳出優於市場預期的成績。

溥琪琳表示，從第２季的財報結果來看， 85%的企業獲利優於預期，且科技、金融與醫療保健等主要產業同步展現成長動能，代表AI所帶動的企業投資正逐步轉化為營運成果，也為美股中長期表現提供有力支撐；尤其是，市場上已經出現了一些懂得運用AI技術來提升獲利的非科技型企業，例如金融與消費等，所以對投資人來說，在AI從硬體需求步入到實際應用的階段，主動式管理的優勢也會更加凸顯。

科技業 摩根 財報

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