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趨勢科技攜手數發部 推動「詐騙網站即時警示機制」強化全民防詐力

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技4日與數位發展部合作，共同推動「詐騙網站即時警示機制」，強化全民防詐作為。凡經通報數發部「網路詐騙通報查詢網」並經確認為詐騙的網站，在完成封鎖網域的行政處分程序前，將由趨勢科技等合作業者以顯目的警示頁面進行提醒，避免民眾誤點擊受騙。同時，此合作亦強化「AI防詐達人」對台灣在地詐騙網站的辨識與阻擋能力，全面提升個人與家庭的防詐韌性。

趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦表示，趨勢科技在防詐技術深耕多年，有專業的威脅研究及研發團隊密切觀察最新詐騙手法並研發防禦工具，透過與數發部合作強化全民防詐力，並提供AI防詐達人App訂閱用戶主動示警防詐網站，及提升家庭成員的相互提醒，將詐騙阻擋於個人與家庭外。

趨勢科技長期投入全球威脅研究，全方位抵禦詐騙簡訊、電話、一頁式假網站、惡意網址及影音內容。在與數發部合作的全民聯防行動中，趨勢科技每日提供詐騙網址情資，並獨家提供YouTube、IG影音網址的安全性回報，協助更快速、更精準進行詐騙審查。同時，趨勢科技也運用數發部提供的詐騙情資，持續強化「AI防詐達人」對在地詐騙網站的辨識阻擋力。

數發部 詐騙 趨勢科技

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