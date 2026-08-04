輝達砸5000億美元聯手SK集團 美韓AI大聯盟成形

全球AI算力浪潮迎來歷史性的重磅盟約！大華銀投信表示，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）與韓國第三大財閥SK集團（SK Group）正式宣布擴大戰略合作夥伴關係，雙方已簽署意向書（LOI），將共同展開規模超過5,000億美元（約合新台幣16兆元）的龐大合作計畫。

這項合作範圍全面橫跨下一代AI記憶體供應、巨型AI工廠建置與國家級AI基礎建設，不僅震撼全球半導體與科技產業，更象徵美韓「AI算力黃金鐵三角」的戰略綁定進入全新境界，為募集中的大華韓國KOSPI 50（009829）注入最為堅實的基本面利多。

大華銀投信指數量化投資部門主管及大華韓國KOSPI 50（009829）經理人郭修誠指出，從本次 NVIDIA 與 SK 集團的合作規模來看，全球科技巨頭的 AI 競逐已正式從過往單純的「購買 GPU 晶片」模式，全面演進為整合加速運算、系統、軟體、HBM 記憶體與 AI 工廠（AI Factory）的「整體基礎建設生態系競爭」。

SK海力士作為高頻寬記憶體的絕佳供應商，其 HBM4 晶片被直接整合進 NVIDIA 最先進的 Vera Rubin 算力架構之中，這意味著韓國半導體產業已不再只是傳統的代工或記憶體製造商，而是全球 AI 大腦不可或缺的「記憶庫與核心組件」。

郭修誠進一步分析表示，SK Telecom 建置高達 2GW 規模的 AI 工廠，更是全球亞太地區極具指標性的超級算力中心，展現出 SK 集團從上游先進記憶體研發製造（SK海力士），到下游巨型 AI 雲端基礎建設（SK Telecom）的完整一條龍布局。

郭修誠指出，SK 集團作為韓國 KOSPI 50 指數的核心權重代表企業，本次與 NVIDIA 簽署逾5,000億美元的長期合作，再次印證了韓國頂尖藍籌企業在全球供應鏈中的不可替代性。

值得注意的是，當前韓國半導體與藍籌股仍處於價值窪地，本益比遠低於美股與台股同業，但在「NVIDIA 巨額長約護航」、「外資持股突破五成」以及韓國政府大力推動「企業價值提升計畫（Value-Up）」的推波助瀾下，長線評價重估（Re-rating）的爆發力極其驚人。

大華韓國KOSPI 50（009829）精準鎖定韓國前 50 大旗艦藍籌企業，成分股高度集中布局於 SK海力士與三星電子等 AI 半導體巨頭。隨著美韓 AI 算力盟約正式締結、數千億美元長約護航獲利基本面，009829發行價格僅10元親民價，8月3日（一）至8月7日（五）強勢募集，將是投資人參與全球 AI 超級週期、卡位美韓科技巨頭共榮紅利的便捷投資管道。