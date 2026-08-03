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華強北顯卡價飆漲「一日一價」 承啟成隱形版贏家 華碩、技嘉等也沾光

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

7月底以來短短不到一周，全球最大電子產品批發零售市場深圳華強北市場的顯卡價格已強漲三成，更出現「一日一價」，晚買更貴的狀況。大陸顯卡市占龍頭「七彩虹」挾地主優勢，有望搶下最多商機。而七彩虹轉投資的台灣上市櫃公司承啟（2425），則可望跟著七彩虹吃香喝辣，成為隱藏版贏家。

另外，隨價格飆漲，華碩（2357）、微星（2377）、技嘉（2376）等顯卡廠平均出貨單價（ASP）隨之激增，獲利同步進補。

陸媒披露，這波顯卡漲價又急又猛，部分熱門型號數日內大漲人民幣數百元，高階型號漲幅甚至達到人民幣上千元。

《上海證券報》報導，以輝達搶手貨RTX 5060為例，目前市場報價已漲至人民幣2,700元至3,100元，漲價前報價約人民幣2,300元至2,500元，短短四天最高上漲約人民幣800元，漲幅超過三成。高階型號漲幅更加明顯，RTX 5080報價已超過人民幣1.1萬元，較7月初上漲約人民幣1,700元。

「早兩天買還能省人民幣1,000元左右。」一名華強北電腦裝機商戶說，近期顯卡「一日一價」，不少消費者此前諮詢配置時還在觀望，但等到決定購買時，價格已經出現變化。

承啟指出，此波漲價並非短期現象，而是AI需求驅動的結構性重定價，顯卡也由消費性產品轉為AI資本循環的重要一環，平均單價提升有助營收優化，進一步推升整體產業鏈價值。此外，微軟Windows 11的AI功能，也觸發新一輪PC硬體汰換與AI PC普及的關鍵推力，對今年板卡市場也形成需求面的支撐。

根據中國大陸網站博板堂統計，七彩虹、華碩、技嘉與微星長期位居大陸顯卡市占率排名前四大品牌。以今年首季為例，1月出貨量前四名為七彩虹、華碩、技嘉與微星；2月則是七彩虹、華碩、微星與技嘉；3月是七彩虹、華碩、技嘉與微星。

七彩虹長期位居大陸顯卡市場出貨量龍頭，承啟則是七彩虹旗下顯卡公司，隨著七彩虹大吃大陸顯卡商機，承啟成為隱藏版贏家。

承啟近期發燙，6月營收24.08億元，創單月歷史新高，月增35.5%，年增375.6%；第2季合併營收58.81億元，為單季新高，季增89.7%，並較去年同期翻倍成長；上半年合併營收89.81億元，年增116.5%。

法人看好，承啟搭上顯卡漲價順風車之餘，伴隨AI PC及伺服器業務成長，以疑產品單價提升，下半年營運將有機會續強。

承啟指出，今年初以來，PC、記憶體與顯卡同步進入漲價循環，主因AI資料中心對HBM與新世代DRAM、NAND晶片強勁需求，排擠傳統應用產能，推升記憶體價格，由於顯卡屬高記憶體成本結構，最先反映成本壓力，帶動終端售價上調。

承啟強調，將持續優化產品組合，逐步提高中高階產品占比與整體產品單價，以強化市場競爭力。

華碩之前預估，第2季以主板、顯卡為主的零組件業務持平上季，相較去年同期衰退一成。

微星董事長徐祥之前表示，目前記憶體供貨能見度很短，大約只有一個月，原廠的交貨狀況是每個月告知可交多少貨，完全無法看到下個月供貨狀況，價格也還未知，無法精準掌握供貨量跟成本，這導致業務面臨挑戰，除需要隨時跟客戶報價，客戶也需要較長時間評估是否接受。

技嘉共同總經理林英宇之前指出，記憶體價格上漲對消費端需求造成壓力，但AI應用普及將推升既有電腦換機需求，下半年主機板與顯卡業務展望審慎樂觀。

華強北 華碩 顯卡

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