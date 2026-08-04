大陸顯卡價格飆漲 承啟躍隱藏版贏家

繼月之暗面上月推出Kimi K3模型引起關注後，阿里巴巴也發布ＡＩ旗艦模型千問Qwen3.8-Max，其擁有二點四兆參數，號稱Qwen家族中最強大模型，預計下周開源。基準測試顯示其編程與通用智能體能力與Anthropic Fable5相當，這也是千問首次將Max級別模型開源，勢將為全球ＡＩ大戰再添動力。

2026-08-04 00:00