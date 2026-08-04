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大陸顯卡價格飆漲 承啟躍隱藏版贏家
深圳華強北市場顯卡價格強漲，出現「一日一價」，晚買就更貴的狀況，大陸顯卡市占龍頭「七彩虹」挾地主優勢，有望搶下最多商機。而七彩虹轉投資的台灣上市櫃公司承啟（2425），則可望跟著七彩虹吃香喝辣，成為隱藏版贏家。
承啟指出，此波漲價並非短期現象，而是AI需求驅動的結構性重定價，顯卡也由消費性產品轉為AI資本循環的重要一環，平均單價提升有助營收優化，進一步推升整體產業鏈價值。
七彩虹長期位居大陸顯卡市場出貨量龍頭，承啟則是七彩虹旗下顯卡公司，隨著七彩虹大吃大陸顯卡商機，承啟成為隱藏版贏家。
承啟近期業績發燙，6月營收24.08億元，創單月歷史新高，月增35.5%，年增375.6%；第2季合併營收58.81億元，為單季新高，季增89.7%，並較去年同期翻倍成長；上半年合併營收89.81億元，年增116.5%。
法人看好，承啟搭上顯卡漲價順風車之餘，伴隨AI PC及伺服器業務成長，以及產品單價提升，加上整體產品組合優化，下半年營運將有機會續強。
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