DeepSeek畫出性價比「斬殺線」 OpenAI被迫降價

美國ＡＩ測評機構Artificial Analysis數據顯示，DeepSeek旗下旗艦人工智慧模型V4-Flash，在基準測試中的運行成本為主要模型中最低，不到Anthropic旗艦模型Claude Fable 5的百分之一。有觀點認為，DeepSeek在全球開發者市場畫出一條性價比的「斬殺線（Kill Line）」。

路透引述該機構數據報導，V4-Flash每一百萬個輸入詞元（Token）收費○點一四美元，每一百萬個輸出詞元收費○點二八美元。該機構估算，V4-Flash完成每次測試的平均成本僅三美分，遠低於月之暗面Kimi K3的八十六美分、OpenAI GPT-5.6 Sol的一點八六美元，以及Claude Fable 5的三點一五美元。

在「智能指數」評分中，滿分一百分，V4-Flash獲五十分，與Google旗下Gemini 3.6 Flash相同，較Meta的Muse Spark 1.1及智譜的GLM-5.2低一分。月之暗面Kimi K3獲五十七分；Anthropic的Claude Opus 5及Claude Fable 5，及OpenAI GPT-5.6的得分，均較V4-Flash高至少九分。

DeepSeek V4-Flash正式版上線後不到一周，海外開發者開源項目團隊OpenCode發文稱，其平台上DeepSeek V4-Flash的調用量大幅飆升，單日處理達八兆Token；模型ＡＰＩ分發平台OpenRouter最新數據顯示，上周DeepSeek V4-Flash以七點二二兆Token的周調用量位居第一。

DeepSeek於七月卅一日正式發布V4-Flash，採用MoE架構，且同步開源。DeepSeek更具性價比的優勢讓全球模型大戰更加火熱，也迫使OpenAI七月底宣布ＧＰＴ-5.6Luna降價百分之八十。