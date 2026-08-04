阿里千問Qwen3.8-Max 「通用智能能力」不輸Fable5

繼月之暗面上月推出Kimi K3模型引起關注後，阿里巴巴也發布ＡＩ旗艦模型千問Qwen3.8-Max，其擁有二點四兆參數，號稱Qwen家族中最強大模型，預計下周開源。基準測試顯示其編程與通用智能體能力與Anthropic Fable5相當，這也是千問首次將Max級別模型開源，勢將為全球ＡＩ大戰再添動力。

阿里方面表示，Qwen3.8-Max大幅提升ＡＩ代理（AI Agent）自主工作能力。據悉，該模型可連續自主完成逾十天的大型軟體工程任務，開發過程不需人類持續介入。此外，模型亦支援跨領域專業工作，可完成數百種專業場景的生產成果；具備系統規畫能力，可自主完成超過五百輪晶片設計優化迭代等。消息一出，帶動阿里巴巴港股三日股價漲超百分之六。

模型發布後，多個第三方評測平台隨即展開測試。Arena.ai表示，Qwen3.8-Max已在Frontend Code Arena（前端程式碼競技場）「重新定義成本效能的帕雷托前沿（Pareto Frontier）」。帕雷托前沿指在不同成本下可達到的最佳性能邊界。若新模型能以更低價格提供相近性能，或在相同價格下提供更高性能，代表突破原有效率極限。

在美中ＡＩ模型排名中，Arena.ai最新排行榜顯示，Qwen3.8-Max於Frontend Code Arena獲得一六六八分，全球排名第四，僅次於Claude Opus 5（Max）的一七○五分，Kimi K3（Max）的一六七六分，與Claude Opus 5（High）的一六六九分幾乎持平。

定價方面，Qwen3.8-Max API定價為每百萬輸入Token（Input）二美元；每百萬輸出Token（Output）六美元；每百萬隱式快取（Implicit Cache）○點二五美元。Arena.ai平台認為，該模型成功把高端ＡＩ能力推向更低使用成本，有助企業更容易部署大型ＡＩ應用。