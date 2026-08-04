CSP廠出招變現 支撐算力擴張

美國ＡＩ測評機構Artificial Analysis數據顯示，DeepSeek旗下旗艦人工智慧模型V4-Flash，在基準測試中的運行成本為主要模型中最低，不到Anthropic旗艦模型Claude Fable 5的百分之一。有觀點認為，DeepSeek在全球開發者市場畫出一條性價比的「斬殺線（Kill Line）」。

2026-08-04 00:00