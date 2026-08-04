全球九大CSP廠資本支出飆 今年看增90% 鴻海、廣達等受惠

根據集邦科技（TrendForce）最新研究，因應AI基礎建設需求強勁，估計2026年全球九大雲端服務供應商（CSP）總資本支出將年增約90%。

隨新品陸續推出放量及中國AI需求持續成長，TrendForce上調2026年AI server出貨年成長幅度，從原先28%上調至近31%。法人看好，鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎、英業達等ODM廠受惠深。

近期超大型CSP及Tier-2資料中心業者對NVIDIA GB/VR等標準型AI server方案的採購意願明顯提高，且Google、AWS新一代ASIC平台於2026下半年陸續放量，加上中系業者擴大採用本地AI方案以滿足雲端大型語言模型(LLM) AI需求，促使TrendForce上調2026年AI server出貨成長年增幅。

據集邦統計，2026年Google、Amazon、Meta、Microsoft、Oracle以及ByteDance、Tencent、Alibaba、Baidu等九大CSP資本支出將突破8,867億美元。

北美五大業者仍是主要貢獻者，合計占比接近90%，並且各自的資本支出幾乎都翻倍提升，反映大型CSP廠持續擴建AI資料中心，以應對生成式AI及大型模型快速成長帶來的算力需求。

觀察美系業者在AI晶片端的著力重點，TrendForce預期Google 今明兩年都將側重自家TPU晶片發展，2027年出貨量有望繼續高速成長。AWS 2026年以NVIDIA GB300作為GPU AI server主力，自研ASIC也穩定出貨，預期至2027年量能將再擴大。

Meta 2026年主要採用NVIDIA GB/VR、AMD Helios整櫃式方案，自研ASIC布局預計至2027年將明顯加速，為該公司長期降低AI基礎設施成本、提升推論效率的重要策略。

展望2027年，預估九大CSP總資本支出規模將擴大至1.3兆美元，年增率收斂至近50%，主要是反映高基期因素，並非AI投資趨緩。