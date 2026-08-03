宏碁接管兆基機率高！傳近日推薦董、總人選 切割大股東財務危機

台灣最大包租代管業管「兆基屋管」大股東趙姬爆發財務危機，傳跳票上百億元，為此第二大股東宏碁（2353）已出手，除要求董事長與總經理去職，據了解也將於近日推派兆基新董事長及執行長人選，宏碁接管兆基機率高，也將畫出防火牆避免兆基營運涉入股東個人糾紛。

看好台灣不動產租屋市場發展潛力，有機會跟日本一樣走向專業包租代管模式，宏碁2024年7月投資3.375億元入股台灣包租代管物業龍頭兆基屋管（原本叫兆基管理顧問公司），取得20.03%股權，2025年又花7億元認購特別股，參與配息及換普通股權利，也因此2025年有一段期間宏碁具備兆基實質營運控制權，將兆基合併到財務報表中。

不過，隨2025年底，兆基以7億元現款買回該特別股後，宏碁喪失實質控制力，兆基成以權益法認列的關聯企業，不過根據宏碁最新財報，兆基2026年第1季度仍有5,000多萬元獲利，宏碁按比例認列1,000多萬元收益，並不是負報酬。

據了解，為推動兆基公開發行並朝上市櫃邁進，上周兆基已經開董事會，要求原董事長李建成（名下的趙姬投資持股34.9%是第一大股東）解任職務，李建成也已同意，而第二大股東宏碁則同意將推薦總經理及董事長人選，內部已有共識，將待報請董事會通過後上任。

知情人士指出，為朝上市櫃發展，完善公司治理，兆基房管在2年前就開始調整組織管理，要求大股東趙姬投資跟兆基間必須做好清楚切割，也因此此次爆發趙姬投資欠款百億元事件，兆基才不致於被牽連。

日本跟台灣環境相似，都市工作人口密集，租屋需求高，日本已有九成以上租屋市場由包租代管業者接手，但台灣僅5%滲透率，看好這個趨勢，同時又符合ESG及政府政策方向，在大股東財務危機下，宏碁是否接手其意向也備受關注。

知情人士指出，觀察宏碁接手兆基營運機率高，新指派接手人選也與宏碁集團有關聯，且對不動產市場有一定熟悉度，目前只等通過程序。

宏碁集團對不動產開發也不陌生，除有面積172公頃的龍潭渴望園區開發經驗，宏碁也成立渴望園區服務開發（ASDI），做園區的營運及招商租賃業務，另外2021年從資料中心eDC事業體分割成立，負責集團不動產管理的宏碁智聯資產管理，是宏碁100%子公司，當時移轉接管的廠房不動產價值約10.74億元。

宏碁傍晚也發出官方聲明，指出：兆基屋管近年持續強化公司治理，並將大股東個人投資行為與公司營運明確區隔。日前，董事會已請趙姬投資及其代表人辭任董事與總經理。媒體報導所涉投資及債務問題均屬個人行為，與兆基屋管無關。