兆基相關公司爆出財務危機 宏碁最新聲明這樣說

據國內媒體報導，包租代管龍頭兆基集團相關公司爆發財務危機，趙姬投資、寄居蟹管理顧問發行的公司債傳出無法正常兌付。對此，兆基大股東宏碁（2353）3日回覆，媒體報導所涉投資及債務問題均屬個人行為，與兆基屋管無關。

宏碁最新聲明表示，兆基屋管近年持續強化公司治理，並將大股東個人投資行為與公司營運明確區隔。日前，董事會已請趙姬投資及其代表人辭任董事與總經理。媒體報導所涉投資及債務問題均屬個人行為，與兆基屋管無關。

宏碁集團於2024年5月砸下3.37億元入股兆基，取得約2成普通股權益。宏碁並於2025年後續再參與現金增資及特別股認購，總投資金額一度累計超過10億元；隨後於2025年底董事會通過收回1,400萬股特別股（總額7億元），保留持有的普通股。

針對兆基驚爆財務地雷部分，目前由大股東兼董事宏基出面協調各大股東穩定公司營運，據悉今年增資也由中信創投，和通創投、能率卓越成長基金等各大創投參與；其中，能率卓越成長基金目前持股約3%。

此事緣起於趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出公司債兌付危機，逾百名投資人組成自救會，趙姬投資負責人、兆基屋管董事長李建成與投資人協商，提出以兆基屋管未上市股票抵債。