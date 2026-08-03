台系雙虎產能瘦身 2028年重塑 TV、監視器、筆電三大面板供需版圖

台系面板廠加速賣廠轉型，正式從「規模戰」轉向聚焦高附加價值的「精兵政策」。根據TrendForce最新面板產業分析，伴隨產能持續收斂及產業格局的變化，預估至2028年，群創（3481）（Innolux）、友達（2409）（AUO）在液晶監視器面板的合計供給占比將跌破10%，在液晶筆電面板的供給則持續減少至近20%，液晶電視面板因仍保持利潤，預估供給比例將維持在22%左右。

TrendForce認為，近期台廠連串的產能收斂與資產活化動作，不僅是企業體質的脫胎換骨，更將成為牽動未來全球液晶電視、監視器與筆電面板供需洗牌的關鍵變數。

Innolux規劃在2027年底至2028年關閉以液晶筆電面板為主的Fab3產線，筆電用液晶產能未來數年將有序退出主戰場。這一方面是因為8.6代OLED產線陸續開出，筆電用OLED加速滲透，導致既有液晶筆電面板市場在價格與需求上面臨結構性壓力。

另一方面，Innolux已在FOPLP、CPO與TGV玻璃穿孔技術上取得進展，Fab3基地後續不排除將朝先進封裝與高值應用整合中心方向發展。預期此舉將提升台廠整體營運結構的防禦力，減少持續陷入價格戰的風險。

AUO則為加速轉型，將資金轉投Micro LED、AI／CPO等高附加價值的先進封裝技術，近期接連公告將桃園華亞廠及高雄C5E工廠分別出售予Quanta與ASE。

TrendForce分析，華亞廠涵蓋L3D與L5D兩座工廠，預計2027上半年關閉。L3D原為Garmin智慧手錶面板的主要生產據點，關閉後將移至其他產線；L5D則以車載、工控及醫療面板為主，關閉後相關產能將分別轉移至L6B與L6A生產。隨著Open Cell產能收斂，AUO也同步決議出售生產彩色濾光片（Color Filter）的C5E工廠。

TrendForce研判，在陸系液晶面板廠積極擴大筆電面板市占、且需求持續轉向OLED的趨勢下，除已公告的廠區外，AUO下一步是否針對以生產液晶筆電面板為主的老舊世代線（如L5C或L6A）尋求買家，成為市場後續觀察的重點。倘若L5C出售，位於同一土地上的L7A亦不排除一併釋出，屆時將對全球顯示產業格局產生深遠影響。

TrendForce分析後續電視面板供需市況，在缺乏新產線投資、且需求尺寸持續放大的情況下，液晶電視面板供給於2026至2030年間進入「健康偏吃緊」的態勢。若AUO出售L7A，全球液晶電視面板供給面積將減少約2.1%，導致供需情況更趨緊張。

在監視器面板市場，預估2026年陸系前三大面板廠於液晶監視器面板的供給市占高達74%，加上LGD持續收斂液晶產品、轉往OLED，未來液晶監視器面板供需關係將逐步穩健。倘若AUO關閉L6A，全球將減少近500萬片的液晶監視器面板供應量。屆時不僅將顯著影響供需狀況，也可觀察是否有更多8.6代OLED廠商願意投入資源開發監視器產品，藉此拉抬滲透率。