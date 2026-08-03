台達電擬斥資18億元 重建桃園一廠

台系面板廠加速賣廠轉型，正式從「規模戰」轉向聚焦高附加價值的「精兵政策」。根據TrendForce最新面板產業分析，伴隨產能持續收斂及產業格局的變化，預估至2028年，群創（3481）（Innolux）、友達（2409）（AUO）在液晶監視器面板的合計供給占比將跌破10%，在液晶筆電面板的供給則持續減少至近20%，液晶電視面板因仍保持利潤，預估供給比例將維持在22%左右。

2026-08-03 17:49