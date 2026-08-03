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台達電擬斥資18億元 重建桃園一廠
台達電（2308）3日公告將斥資18億元重建桃園一廠，以因應未來業務發展所需，該案土建工程將由麗明承攬，總價款16.55億元。麗明同時配合本建案達到申請美國LEED綠建築標章之規範標準。
因應AI需求強勁，台達電董事長鄭平日前表示，今年資本支出上看700億元，並啟動全球擴廠計畫，全力滿足AI客戶需求，衝刺營運成長。
台達電去年資本支出約460億元，今年原訂擴大至650億元，日前法說會再上調至700億元，較去年大增逾四成。鄭平強調，AI資料中心已成為台達電最大成長動能，現在產能仍吃緊，因為缺料及AI成長快速，「客戶希望我們趕快蓋廠」，現在看到客戶，談的都是一年後的產能布局。
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