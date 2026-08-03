快訊

翁山蘇姬還活著！緬甸軍政府罕見曝光最新照片 兒曾憂2年沒消息恐過世

獨／傳出黑馬人選...政大法學院副院長葉啟洲 內定出任金融評議中心董事長

中華科大直升機卡路上！勾落電纜釀號誌故障 校方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電熊本一廠「收支平衡」 經長：二廠營建順利 惟受地震影響稍有延遲

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台日半導體科技促進會舉辦的「2026台日半導體科技論壇：AI趨勢下的半導體國際合作機會」下午在台北國際會議中心舉行，日本台灣交流協會代表片山和之（前右二起）、台日關係協會會長謝長廷、台日半導體科技促進會理事長郭智輝、行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文及經濟部長龔明鑫等合影。記者鄭超文／攝影
台日半導體科技促進會舉辦的「2026台日半導體科技論壇：AI趨勢下的半導體國際合作機會」下午在台北國際會議中心舉行，日本台灣交流協會代表片山和之（前右二起）、台日關係協會會長謝長廷、台日半導體科技促進會理事長郭智輝、行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文及經濟部長龔明鑫等合影。記者鄭超文／攝影

經濟部長龔明鑫今日出席「2026台日半導體科技論壇」時指出，台日半導體合作日漸密切，可說「唇齒相依」，是好的發展，台積電熊本一廠已達到break even（收支平衡）、二廠營建進度也滿順利，但因碰上地震，時程稍微延遲，同時日商持續投資台灣，經濟部會持續為台日產業合作努力。

龔明鑫指出，台日雙邊貿易額已達848億美元，日本為台灣第4大貿易夥伴，台灣亦為日本第3大貿易夥伴，雙方在半導體供應鏈連結密不可分。

針對台積電赴日發展進度，龔明鑫說，台積電子公司JASM，第二廠營建順利，但受熊本地震影響，時程有點延遲，他呼籲各界幫熊本集氣，希望趕快恢復正常，而第一廠已經達到break even，算是很好的消息。

目前陸續有許多供應鏈廠商到熊本投資，龔明鑫說，很感謝熊本縣政府為台積電設置聯絡窗口，解決營運問題，也希望熊本縣政府能協助有需求的供應商，並獲得當地政府的同意。

龔明鑫說，日本企業持續大幅投資台灣，日東電工也宣布在高雄投資新台幣45億元建立研發中心，顯示台日半導體合作是來越密切，唇齒相依，這是很好的趨勢，經濟部會持續努力。

熊本 台積電 地震 龔明鑫 熊本地震 半導體

延伸閱讀

台日半導體科技論壇登場 卓榮泰倡議深化台日戰略合作

台積電熊本二廠復工

熊本強震 賴清德：台日遇天災都互相幫忙

熊本大地震 賴總統表達支持：搜救隊可馬上出發

相關新聞

台積電熊本一廠「收支平衡」 經長：二廠營建順利 惟受地震影響稍有延遲

經濟部長龔明鑫今日出席「2026台日半導體科技論壇」時指出，台日半導體合作日漸密切，可說「唇齒相依」，是好的發展，台積電熊本一廠已達到break even（收支平衡）、二廠營建進度也滿順利，但因碰上地震，時程稍微延遲，同時日商持續投資台灣，經濟部會持續為台日產業合作努力。

建新「新科智慧國際物流中心」揭牌 搶攻AI產業鏈與高值化物流商機

專業整合物流廠建新國際（8367），旗下「新科智慧國際物流中心」3日揭牌啟用，董事長陳彥銘表示，這座物流中心未來將鎖定AI供應鏈、半導體、電子材料、先進載板、生技與高值化溫控貨品等需求，打造集團在北台灣高規格物流服務的新成長引擎。

龔化中接任資安院長 聚焦AI提升國家防護能力

國家資通安全研究院今天舉行院長交接儀式，由前副院長龔化中接任院長。龔化中表示，面對人工智慧（AI）快速發展，資安院將聚焦...

東擎科技發表iEP-7050E 系列 高效能邊緣 AI 控制器登場

東擎科技（7710）宣布推出iEP-7050E系列工業物聯網控制器，為機器人、機器視覺與即時工業自動化等智慧應用，打造新一代邊緣AI運算平台。iEP-7050E系列搭載最新Intel Core Ultra系列3處理器（Panther Lake），整合CPU、高效能Intel顯示晶片與NPU架構，提供先進的裝置端AI運算能力，整體平台最高可達180 TOPS。

微星推出27吋5K Dual Mode 雙模電競顯示器

隨著玩家對高解析度影像與極致流暢遊戲體驗的需求持續提升，微星（2377）推出全新亮相一款26.9吋「MAG 271KPD7」搭載5K Dual Mode雙模電競顯示器，重新定義高階電競顯示器標準。透過創新的 Dual Mode Ultra 技術，「MAG 271KPD7」能在高解析創作與高速競技之間自由切換，兼顧專業工作、影音娛樂與電競需求，打造兼具效能與靈活性的全方位顯示器體驗。

AI職缺年增近43% 企業徵才從「會用工具」轉向解題能力

生成式AI快速進入企業營運場景，也重新改寫人才市場的遊戲規則。1111人力銀行統計，今年7月AI相關工作機會逼近3.4萬筆，較去年同期大增42.7%，顯示企業搶才升溫，懂得運用AI解決問題，正從職場加分項目轉為重要競爭門檻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。