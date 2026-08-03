台積電熊本一廠「收支平衡」 經長：二廠營建順利 惟受地震影響稍有延遲

經濟部長龔明鑫今日出席「2026台日半導體科技論壇」時指出，台日半導體合作日漸密切，可說「唇齒相依」，是好的發展，台積電熊本一廠已達到break even（收支平衡）、二廠營建進度也滿順利，但因碰上地震，時程稍微延遲，同時日商持續投資台灣，經濟部會持續為台日產業合作努力。

龔明鑫指出，台日雙邊貿易額已達848億美元，日本為台灣第4大貿易夥伴，台灣亦為日本第3大貿易夥伴，雙方在半導體供應鏈連結密不可分。

針對台積電赴日發展進度，龔明鑫說，台積電子公司JASM，第二廠營建順利，但受熊本地震影響，時程有點延遲，他呼籲各界幫熊本集氣，希望趕快恢復正常，而第一廠已經達到break even，算是很好的消息。

目前陸續有許多供應鏈廠商到熊本投資，龔明鑫說，很感謝熊本縣政府為台積電設置聯絡窗口，解決營運問題，也希望熊本縣政府能協助有需求的供應商，並獲得當地政府的同意。

龔明鑫說，日本企業持續大幅投資台灣，日東電工也宣布在高雄投資新台幣45億元建立研發中心，顯示台日半導體合作是來越密切，唇齒相依，這是很好的趨勢，經濟部會持續努力。