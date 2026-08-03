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建新「新科智慧國際物流中心」揭牌 搶攻AI產業鏈與高值化物流商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
新科智慧國際物流中心揭牌典禮，由基隆關關務長吳慧燕(左)與建新董事長陳彥銘(右)主持。圖／業者提供
新科智慧國際物流中心揭牌典禮，由基隆關關務長吳慧燕(左)與建新董事長陳彥銘(右)主持。圖／業者提供

專業整合物流廠建新國際（8367），旗下「新科智慧國際物流中心」3日揭牌啟用，董事長陳彥銘表示，這座物流中心未來將鎖定AI供應鏈、半導體、電子材料、先進載板、生技與高值化溫控貨品等需求，打造集團在北台灣高規格物流服務的新成長引擎。

尤其，隨著北士科AI科技聚落逐漸成形，新科物流中心將就近掌握半導體、AI相關供應鏈客戶對高規格倉儲、保稅中轉及區域轉運服務的需求，有望成為北台灣AI產業鏈布局的重要受惠者。

新科物流中心揭牌典禮，由基隆關關務長吳慧燕與建新董事長陳彥銘、總經理柯勝鐘等人主持。新科物流中心座落台北港物流倉儲區，定位為結合保稅倉儲、多溫層冷鏈、海空聯運、報關理貨、發貨中心及智慧資料服務等一站式國際物流平台。

陳彥銘指出，新科物流中心為台北港區內前兩大國際物流中心業者，其中冷鏈倉儲面積更躍居北台灣領先地位，園區採多溫層設計，涵蓋恆溫、冷藏及冷凍等不同倉儲型態。

值得注意的是，新科物流中心可依客戶的需求調整溫濕度控制條件，以滿足半導體、AI伺服器、電子材料、PCB載板、生技及健康食品等產業，對溫濕度管理較嚴格的倉儲需求。

同時，各溫層倉庫亦可依客戶需求進行整層或整區包倉配置，並搭配專屬管制與門禁管理機制，不僅展現高度倉儲彈性，也可因應半導體及AI等高科技客戶，對特定貨品或專案的保密與安全管理需求。

在地理優勢方面，新科物流中心具備了海空聯運、自由貿易港區與保稅中轉的整合節點定位，可串接台北港海運與桃園航空城，並連結新北、桃園與新竹等北台科技走廊產業聚落，有助於提升整體供應鏈的調度效率。

同時憑藉港區區位與保稅物流功能，以及整合建新集團旗下報關、運輸、倉儲、裝卸與貨櫃中心的一條龍服務優勢，未來可望作為外商及國際集團布局亞太市場的轉運中心與發貨基地。

陳彥銘表示，看好AI、高效能運算與雲端服務需求持續擴張，台灣出口及外銷訂單維持強勁動能，也帶動高值化貨品在保稅、溫控、快速通關與即時庫存管理等物流需求升級。

展望未來，隨著新科物流中心揭牌啟用後，將進一步強化集團於保稅物流、冷鏈倉儲、高值化貨品供應鏈服務及區域轉運市場的競爭力。

同時，物流中心第二期冷鏈擴建，預計於8月啟動相關申請，目標爭取年底前啟用，屆時將進一步擴大整體冷鏈倉儲量能，並逐步放大營運貢獻。

陳彥銘說，未來集團仍將積極掌握AI供應鏈擴張、全球供應鏈區域化布局，以及半導體、電子材料、生技與高值化溫控貨品需求升溫所帶來的長期成長契機，致力提升中長期營運成長動能。

物流 產業鏈 半導體

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