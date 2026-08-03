快訊

翁山蘇姬還活著！緬甸軍政府罕見曝光最新照片 兒曾憂2年沒消息恐過世

獨／傳出黑馬人選...政大法學院副院長葉啟洲 內定出任金融評議中心董事長

中華科大直升機卡路上！勾落電纜釀號誌故障 校方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台日半導體科技論壇登場 卓榮泰倡議深化台日戰略合作

攝影中心／ 記者鄭超文／台北即時報導
台日半導體科技促進會舉辦的「2026台日半導體科技論壇：AI趨勢下的半導體國際合作機會」下午在台北國際會議中心舉行，行政院長卓榮泰出席致詞時表示，面對全球競爭應該強強聯手，將台灣的13項戰略產業與日本的17項戰略領域進一步串聯，擴大合作規模。記者鄭超文／攝影
台日半導體科技促進會舉辦的「2026台日半導體科技論壇：AI趨勢下的半導體國際合作機會」下午在台北國際會議中心舉行，行政院長卓榮泰出席致詞時表示，面對全球競爭應該強強聯手，將台灣的13項戰略產業與日本的17項戰略領域進一步串聯，擴大合作規模。記者鄭超文／攝影

台日半導體科技促進會」主辦的「2026台日半導體科技論壇」下午在台北國際會議中心舉行，行政院長卓榮泰致詞表示，半導體產業是台灣經濟的支柱，預估2026年台灣半導體產值將達到新台幣8兆多元，較2025年大幅成長29.5％・再次創下歷史新高。面對全球競爭。他倡議落 實「強強聯手」，將台灣「13 項戰略產業」與日本的「17項戰戰領域」進一步串聯，擴大合作規模。

本次論壇邀請行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文、經濟部長龔明鑫、國安會諮委李育杰、數位發展部次長楊佳玲、臺日半導體科技促進會榮譽理事長郭智輝、台灣日本關係協會長謝長廷、日本台灣交流協會代表片山和之、日本中部經濟連合會會長勝野哲以及九州經濟連合會專務理事田中徹等共同參與。

行政院卓榮泰院長致詞時，首先向近期日本熊本地震的受災民眾表達誠摯慰問，指出熊本不僅是日本重要的半導體產業聚落，更是台日產業合作的重要基地，兩國應在災害與供應鏈變革中秉持互助精神持續深化夥伴關係。

卓榮泰致詞時剛好遇到國家級警報大響，卓榮泰淡定地看著手錶說，這是政府的「演習預告」。

台日半導體科技促進會舉辦的「2026台日半導體科技論壇：AI趨勢下的半導體國際合作機會」下午在台北國際會議中心舉行，行政院長卓榮泰出席致詞時，突然國家級警報大響，卓榮泰淡定地看著手錶說，這是政府的「演習預告」。記者鄭超文／攝影
台日半導體科技促進會舉辦的「2026台日半導體科技論壇：AI趨勢下的半導體國際合作機會」下午在台北國際會議中心舉行，行政院長卓榮泰出席致詞時，突然國家級警報大響，卓榮泰淡定地看著手錶說，這是政府的「演習預告」。記者鄭超文／攝影

台日半導體科技促進會舉辦的「2026台日半導體科技論壇：AI趨勢下的半導體國際合作機會」下午在台北國際會議中心舉行，日本台灣交流協會代表片山和之（前右二起）、台日關係協會會長謝長廷、台日半導體科技促進會理事長郭智輝、行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文及經濟部長龔明鑫等合影。記者鄭超文／攝影
台日半導體科技促進會舉辦的「2026台日半導體科技論壇：AI趨勢下的半導體國際合作機會」下午在台北國際會議中心舉行，日本台灣交流協會代表片山和之（前右二起）、台日關係協會會長謝長廷、台日半導體科技促進會理事長郭智輝、行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文及經濟部長龔明鑫等合影。記者鄭超文／攝影

台日半導體科技促進會舉辦的「2026台日半導體科技論壇：AI趨勢下的半導體國際合作機會」下午在台北國際會議中心舉行，行政院長卓榮泰（左二）及經濟部長龔明鑫（左三）應邀出席致詞。記者鄭超文／攝影
台日半導體科技促進會舉辦的「2026台日半導體科技論壇：AI趨勢下的半導體國際合作機會」下午在台北國際會議中心舉行，行政院長卓榮泰（左二）及經濟部長龔明鑫（左三）應邀出席致詞。記者鄭超文／攝影

半導體 卓榮泰 台日

延伸閱讀

熊本強震鄭麗文親慰問 日代表感謝台灣朝野關懷

熊本大地震 賴總統表達支持：搜救隊可馬上出發

熊本地震捐百萬元助賑災 鄭麗文：盼台日深化防災交流合作

AI 競爭升級生態系戰爭 大華銀投信看好韓半導體長線契機

相關新聞

台積電熊本一廠「收支平衡」 經長：二廠營建順利 惟受地震影響稍有延遲

經濟部長龔明鑫今日出席「2026台日半導體科技論壇」時指出，台日半導體合作日漸密切，可說「唇齒相依」，是好的發展，台積電熊本一廠已達到break even（收支平衡）、二廠營建進度也滿順利，但因碰上地震，時程稍微延遲，同時日商持續投資台灣，經濟部會持續為台日產業合作努力。

建新「新科智慧國際物流中心」揭牌 搶攻AI產業鏈與高值化物流商機

專業整合物流廠建新國際（8367），旗下「新科智慧國際物流中心」3日揭牌啟用，董事長陳彥銘表示，這座物流中心未來將鎖定AI供應鏈、半導體、電子材料、先進載板、生技與高值化溫控貨品等需求，打造集團在北台灣高規格物流服務的新成長引擎。

龔化中接任資安院長 聚焦AI提升國家防護能力

國家資通安全研究院今天舉行院長交接儀式，由前副院長龔化中接任院長。龔化中表示，面對人工智慧（AI）快速發展，資安院將聚焦...

東擎科技發表iEP-7050E 系列 高效能邊緣 AI 控制器登場

東擎科技（7710）宣布推出iEP-7050E系列工業物聯網控制器，為機器人、機器視覺與即時工業自動化等智慧應用，打造新一代邊緣AI運算平台。iEP-7050E系列搭載最新Intel Core Ultra系列3處理器（Panther Lake），整合CPU、高效能Intel顯示晶片與NPU架構，提供先進的裝置端AI運算能力，整體平台最高可達180 TOPS。

微星推出27吋5K Dual Mode 雙模電競顯示器

隨著玩家對高解析度影像與極致流暢遊戲體驗的需求持續提升，微星（2377）推出全新亮相一款26.9吋「MAG 271KPD7」搭載5K Dual Mode雙模電競顯示器，重新定義高階電競顯示器標準。透過創新的 Dual Mode Ultra 技術，「MAG 271KPD7」能在高解析創作與高速競技之間自由切換，兼顧專業工作、影音娛樂與電競需求，打造兼具效能與靈活性的全方位顯示器體驗。

AI職缺年增近43% 企業徵才從「會用工具」轉向解題能力

生成式AI快速進入企業營運場景，也重新改寫人才市場的遊戲規則。1111人力銀行統計，今年7月AI相關工作機會逼近3.4萬筆，較去年同期大增42.7%，顯示企業搶才升溫，懂得運用AI解決問題，正從職場加分項目轉為重要競爭門檻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。