台日半導體科技論壇登場 卓榮泰倡議深化台日戰略合作

台日半導體科技促進會」主辦的「2026台日半導體科技論壇」下午在台北國際會議中心舉行，行政院長卓榮泰致詞表示，半導體產業是台灣經濟的支柱，預估2026年台灣半導體產值將達到新台幣8兆多元，較2025年大幅成長29.5％・再次創下歷史新高。面對全球競爭。他倡議落 實「強強聯手」，將台灣「13 項戰略產業」與日本的「17項戰戰領域」進一步串聯，擴大合作規模。

本次論壇邀請行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文、經濟部長龔明鑫、國安會諮委李育杰、數位發展部次長楊佳玲、臺日半導體科技促進會榮譽理事長郭智輝、台灣日本關係協會長謝長廷、日本台灣交流協會代表片山和之、日本中部經濟連合會會長勝野哲以及九州經濟連合會專務理事田中徹等共同參與。

行政院卓榮泰院長致詞時，首先向近期日本熊本地震的受災民眾表達誠摯慰問，指出熊本不僅是日本重要的半導體產業聚落，更是台日產業合作的重要基地，兩國應在災害與供應鏈變革中秉持互助精神持續深化夥伴關係。

卓榮泰致詞時剛好遇到國家級警報大響，卓榮泰淡定地看著手錶說，這是政府的「演習預告」。

台日半導體科技促進會舉辦的「2026台日半導體科技論壇：AI趨勢下的半導體國際合作機會」下午在台北國際會議中心舉行，行政院長卓榮泰出席致詞時，突然國家級警報大響，卓榮泰淡定地看著手錶說，這是政府的「演習預告」。記者鄭超文／攝影

台日半導體科技促進會舉辦的「2026台日半導體科技論壇：AI趨勢下的半導體國際合作機會」下午在台北國際會議中心舉行，日本台灣交流協會代表片山和之（前右二起）、台日關係協會會長謝長廷、台日半導體科技促進會理事長郭智輝、行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文及經濟部長龔明鑫等合影。記者鄭超文／攝影