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立委考察台中無人機產業 鄭照新籲：專屬預算不應比嘉南少

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法院經濟委員會召集委員為洪毓祥認為，台中市已具半導體等相關產業條件，政府應協助發展屬於無人載具供應鏈的聚落。記者黃寅／攝影
立法院經濟委員會召集委員為洪毓祥認為，台中市已具半導體等相關產業條件，政府應協助發展屬於無人載具供應鏈的聚落。記者黃寅／攝影

立法院經濟委員會今天考察台中地區有關無人機產業等的經濟建設，並一連參觀國家中山科學研究院航空研究所以及漢翔航空。召集委員為洪毓祥認為台中市已具半導體等相關產業條件，政府應協助發展屬於無人載具供應鏈的聚落。陪同考察的台中市副市長鄭照新亦呼籲中央，台中加上高雄人口超過550萬人，如果在這方面有厚實的產業基礎卻沒有專屬型預算，很難能構築出一個讓中南部連成一帶的科技中南半島。

據鄭照新說，經濟部長龔明鑫有回應說，有提出幾個預算的項目希望未來能夠爭取。但是，我們更希望的是，除了預算的數目以外，針對各個地區例如中台灣或者是高雄的產業特色如何輔導以及周邊一條鏈式的訓練，這是我們更期待中央能夠給我們的支持。

鄭照新說，台中在無人機、光學和航太以及半導體的產業是最完整的，在台中有田屋、漢翔和亞拓等的相關產業，有厚實的基礎，因此他當場跟經濟部來請託說，台南有有超過百億元以上的預算放在AI機器人和自動化，嘉義在太保和民雄也有百億以上的預算支持無人機相關產業的各種實驗基地，台中市也請託這方面的預算不應該少於嘉義跟台南。

同時高雄市林岱樺立委也提出同樣的看法，說在高雄他們也缺乏這樣的預算。台中加上高雄人口超過550萬人，如果在這方面有厚實的產業基礎卻沒有專屬的預算，很難構築一個讓中南部連成一帶的「科技中南半島」。所以，我們誠懇地請託在台中市這方面的預算一定不能缺乏，要把中部和南部整個無人機的產業量能能夠帶動，才趕得上世界供應鏈的腳步。

洪毓祥說，希望行政院經濟部等單位能夠在預算上協助台中地區發展屬於無人載具供應鏈的聚落。因為台中地區有中科院、中部科學園區，在晶片半導體、精密機械都有豐富紮實的基礎，所以對提升台灣無人機產業的能量具有重要的角色和地位，不容忽視。

立法院經濟委員會今參觀國家中山科學研究院航空研究所並聽取簡報，了解無人機產業發展。記者黃寅／攝影
立法院經濟委員會今參觀國家中山科學研究院航空研究所並聽取簡報，了解無人機產業發展。記者黃寅／攝影

台中市副市長鄭照新呼籲中央，台中加上高雄人口超過550萬人，如果在這方面有厚實的產業基礎卻沒有專屬型預算，很難能構築出一個讓中南部連成一帶的科技中南半島。記者黃寅／攝影
台中市副市長鄭照新呼籲中央，台中加上高雄人口超過550萬人，如果在這方面有厚實的產業基礎卻沒有專屬型預算，很難能構築出一個讓中南部連成一帶的科技中南半島。記者黃寅／攝影

鄭照新 考察 台中 無人機 立法院

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