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北流x日月光「 Open Lab 」媒合紙鳶登上泰國 Monster Music Festival

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

曾參與臺北流行音樂中心攜手日月光文教基金會推動的「Open Lab 人才培育計畫」的樂團「紙鳶Seizer」，日前在北流媒合下登上泰國指標性音樂節Monster Music Festival，成為本屆唯一受邀演出的海外團體，也是樂團首次站上大型國際音樂節舞台。透過北流持續推動的人才培育與國際交流計畫，紙鳶Seizer成功將音樂帶向海外，也迎來成團以來最高規格的舞台製作體驗。

此次演出，主辦單位安排專屬的鼓推台、Live即時大螢幕等大型音樂節規格，皆是紙鳶Seizer團員過去未曾體驗過的配置。第一次在大型螢幕同步看見自己的演出畫面，團員靦腆笑說，第一次在有現場螢幕同步播放Live畫面的舞台演出，而且鏡頭一直近拍追焦的臉部表情，不知道剛剛自己長得怎麼樣，有點害羞。

首次站上海外音樂節，紙鳶Seizer特別編排最能代表樂團風格的歌單，希望在短短40分鐘內，讓第一次接觸他們的海外觀眾留下深刻印象。有別於現場多數偏向流行、抒情曲風的演出，紙鳶Seizer以充滿爆發力的重型搖滾登場，成為音樂節中最鮮明的存在。團員笑說，他們比較像Monster Music Festival的調味劑，在又甜又軟的氛圍裡加一點辣！

日月光文教基金會董事長吳田玉表示，今年很榮幸與北流共同推動『Open Lab 人才培育計畫』。看見紙鳶從學生樂團起步，經實戰累積後成功登上泰國指標音樂節，深感欣慰。作為新生代音樂人的支持夥伴，基金會期許持續擔任創作者的堅實後盾，陪伴更多臺灣新聲代逐漸成長蛻變，在國際舞台綻放光芒。

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