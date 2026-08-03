快訊

桃園為何無市立醫院？ 張善政：市府給3大學土地 中央不給錢蓋

「油不得你」續集上線！萊爾校長再入鏡 製作人：最誠實是那桶油

全民瘋「四貸同堂」！不只怕錯過台股行情 理專也推了一把

聽新聞
0:00 / 0:00

東擎科技發表iEP-7050E 系列 高效能邊緣 AI 控制器登場

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
東擎科技發表iEP-7050E 系列 高效能邊緣AI控制器登場。東擎／提供
東擎科技發表iEP-7050E 系列 高效能邊緣AI控制器登場。東擎／提供

東擎科技（7710）宣布推出iEP-7050E系列工業物聯網控制器，為機器人、機器視覺與即時工業自動化等智慧應用，打造新一代邊緣AI運算平台。iEP-7050E系列搭載最新Intel Core Ultra系列3處理器（Panther Lake），整合CPU、高效能Intel顯示晶片與NPU架構，提供先進的裝置端AI運算能力，整體平台最高可達180 TOPS。

該平台亦支援Intel TCC與TSN即時運算技術，可在邊緣端實現穩定且低延遲的效能，同時兼顧高能效運算與工業級的可靠性與靈活性。為滿足嚴苛工業環境需求，iEP-7050E系列採用無風扇設計，支援-25°C至60°C寬溫操作，即使在高負載工業環境中，仍能維持穩定可靠的系統表現。透過彈性的I/O與模組化設計，iEP-7050E系列可提供Basic、PoE、5G/WiFi、8DIO、CANBus與OOB等多種機型，適用於機器人控制、自動化系統、智慧製造與智慧交通等多元場域。

控制器 科技 Intel

延伸閱讀

搶進能源轉型變電站商機 Moxa推無風扇vPAC伺服器

科學人／AI賦能X智慧創新成趨勢 第26屆旺宏金矽獎4校分奪設計組及應用組金獎

聯發科終於證實 ASIC案件採用英特爾EMIB-T先進封裝

旺宏金矽獎頒獎 清華、陽交大奪設計組金獎…吳敏求勉年輕世代開創未來

相關新聞

AI建置潮排擠消費電子 傳MacBook Air陷嚴重缺貨

人工智慧（AI）資料中心基礎建設引發記憶體供需失衡，衝擊消費性電子供應鏈。外媒報導，蘋果公司（Apple）旗下熱銷筆記型...

AI職缺年增近43% 企業徵才從「會用工具」轉向解題能力

生成式AI快速進入企業營運場景，也重新改寫人才市場的遊戲規則。1111人力銀行統計，今年7月AI相關工作機會逼近3.4萬筆，較去年同期大增42.7%，顯示企業搶才升溫，懂得運用AI解決問題，正從職場加分項目轉為重要競爭門檻。

台積電先進製程持續衝鋒 英特爾、三星積極追趕

台積電先進製程持續衝鋒之際，英特爾、三星也積極追趕，試圖拉近與台積電的距離。

IBM量子電腦躍進點亮新商機 廣達、鴻海居新應用第一梯隊

IBM量子電腦大躍進，公司宣布進入「量子優勢」時代，即讓量子電腦能完成超越傳統電腦能力範圍的計算任務，且相關結果可經過嚴格驗證，是引領量子電腦轉向實際應用發展的重要里程碑，點亮新一波大商機。法人看好，廣達、鴻海同為量子電腦第一梯隊，也將分食大餅。

量子計算邁向商用 重塑科技鏈

IBM成功證實「量子優勢」，宣告量子計算從「理論實驗室」跨入與「超級電腦（HPC／AI）」協同解決實質商業與科學難題的階段。這項突破不僅改變全球計算的典範，也正重塑全球科技供應鏈與資本布局。

IBM成功進入「量子優勢」時代 金寶、仁寶瞄準新趨勢

IBM成功進入「量子優勢」時代，引爆新一波大商機，廣達、鴻海等「台灣量子電腦第一梯隊」吃紅之餘，金寶、仁寶也正急起直追，金寶並喊出「今年底前可望有第一個量子電腦新版本開始測試」，力拚成為業界明日之星，後市看俏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。