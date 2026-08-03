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微星推出27吋5K Dual Mode 雙模電競顯示器

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
MSI微星27吋5K Dual Mode 雙模電競顯示器。微星／提供
MSI微星27吋5K Dual Mode 雙模電競顯示器。微星／提供

隨著玩家對高解析度影像與極致流暢遊戲體驗的需求持續提升，微星（2377）推出全新亮相一款26.9吋「MAG 271KPD7」搭載5K Dual Mode雙模電競顯示器，重新定義高階電競顯示器標準。透過創新的 Dual Mode Ultra 技術，「MAG 271KPD7」能在高解析創作與高速競技之間自由切換，兼顧專業工作、影音娛樂與電競需求，打造兼具效能與靈活性的全方位顯示器體驗。

「MAG 271KPD7」最大亮點在於搭載全新Dual Mode Ultra技術，可瞬間將更新率提升至4倍，讓使用者依照不同使用情境快速切換顯示模式。在 5K(5120x2880)75Hz模式下，提供細膩銳利的高解析畫質，完整呈現更多影像細節；切換至WQHD(2560x1440)300Hz 模式時，帶來高速、流暢且低延遲的遊戲畫面，讓玩家在瞬息萬變的競技戰場中搶得先機。

除了創新的雙模顯示技術，MAG 271KPD7 採用 Rapid IPS 面板，具備0.5ms反應時間，有效降低殘影與拖影，提供更加順暢的遊戲體驗。同時擁有高達218 PPI的超高像素密度，呈現媲美Retina等級的細緻畫質，不論是遊戲場景、影像創作或文字閱讀，都能展現清晰銳利的視覺效果。

電競 微星 顯示器

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