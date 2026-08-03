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龔化中接任資安院長 聚焦AI提升國家防護能力

中央社／ 台北3日電
國家資通安全研究院3日舉行院長交接儀式，前院長林盈達（左起）、資安院董事長李德財、數發部資安署長蔡福隆與新任資安院長龔化中出席。資安院提供
國家資通安全研究院3日舉行院長交接儀式，前院長林盈達（左起）、資安院董事長李德財、數發部資安署長蔡福隆與新任資安院長龔化中出席。資安院提供

國家資通安全研究院今天舉行院長交接儀式，由前副院長龔化中接任院長。龔化中表示，面對人工智慧（AI）快速發展，資安院將聚焦運用AI技術強化國家資安防護能力、深化AI安全相關研究議題，並持續與政府、學界及產業合作，共同提升國家資安韌性。

資安院今天發布公告，舉行院長交接儀式，由龔化中接任院長一職。資安院董事長李德財感謝前院長林盈達的辛勞，並對龔化中表達4點期許，首先是加速推動內部的興革，找出問題與解方，形成良好組織文化與制度；其次，邁向資安院3.0，在既有推行成效上滾動修正，讓目標設定與資源分配更合理化。

李德財指出，第3，提高權威性與能見度，資安院身為國家的資安智庫，應定期提出關鍵分析報告，供各界參考與運用；第4，拉近與民眾的距離，推廣全民資安知識、降低學習門檻，期許資安院能成為「全民的資安院」。

資安院表示，龔化中在資訊與通訊業界有30年工作經驗，未來將從技術、治理及人才等面向，帶領資安院聚焦資安威脅情資、AI賦能的資安防禦、關鍵基礎設施韌性、零信任（ZeroTrust）架構提升等，深化國際合作，打造更具前瞻性並與國際接軌的資安防護體系。

龔化中強調，感謝林盈達積極奠定資安院發展基礎，尤其在建立關鍵基礎設施資安防護團隊方面的貢獻。面對AI快速發展，資安院未來將聚焦兩大核心任務，包括善用AI技術強化國家資安防護能力，以及深化AI安全相關研究議題。

龔化中表示，資安院將持續深化與政府、學界及產業合作，更將以強化機構治理為首要工作，打造高效、敏捷、可信賴的國家資安樞紐，充分發揮「資安好人隊」聯防合作機制的綜效，共同提升國家資安韌性。

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