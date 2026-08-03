新竹地區畢業季大型徵才活動5日登場 釋出3,470個職缺

AI驅動市場需求持續強勁，廠商莫不釋出職缺搶先儲備人才。勞動部勞動力發展署桃竹苗分署攜手國科會新竹科學園區管理局、台灣科學園區科學工業同業公會，並結合國立陽明交通大學雷射系統研究中心，將於8月5日（星期三）上午10時至下午3時，在新竹市晶宴會館—御豐館2樓舉辦「新竹地區畢業季」大型現場徵才活動。

這場徵才活動匯集53家熱門廠商，其中科技業廠商高達37家，更邀請全球電子代工龍頭「緯創」及「鴻海集團」進駐現場直接面試，共釋出3,470個職缺，類型多元豐富，求職者免舟車勞頓，即可與企業當面洽談、當場卡位，是應屆畢業生與青年求職者踏入竹科科技產業的絕佳機會。

參與徵才的廠商包括：緯創資通、力成科技、台灣美光、京元電子、力積電、鴻海集團鴻運科、欣興電子、京鼎電子、漢磊科技、台亞半導體、矽格聯測、漢民科技、宜特科技、頎邦科技、特諾本科技、和淞科技、全通科技、嘉晶電子等37家科技業。

其中，台積電廠務工程供應鏈之一的帆宣（6196）系統，因應台積電於台灣及美國擴廠，人力需求強勁，釋出資深客服工程師、應用工程師、TCM工程師、供應鏈管理工程師、產品經理、健康及職安管理師等235個職缺；而智慧製造領導廠商之一的新代（7750）科技，持續擴展CNC、機器人及AI等新興應用領域，招募AI應用、軟體研發、運動控制演算法研發、機器人研發及產品工程師等人才。

此外，現場也邀請16家全台知名連鎖服務廠商參與，包括王品集團、六角國際、和德昌（麥當勞）、瓦城、豆府集團、富錦樹集團及長榮空儲等，其中富錦樹旗下Potato Corner開出新竹巨城副店長、組長、門市人員及兼職人員等職缺，副店長月薪5萬元以上，歡迎求職者踴躍前往面試。

除了優質企業陣容外，現場更推出3項「職涯加值服務」，包含「職涯加值－軟實力提升」提供職涯心理測驗跟牌卡解析，協助求職者釐清職涯盲點、鎖定職涯方向；「暖心補給－醫學減壓」與元培大學合作使用自律神經檢測，配合植物精油放鬆體驗，藉由科學數據與芳療香氛，幫助求職者在面試前調節步驟、釋放壓力，接受任何挑戰；「形象升級－自信應戰」提供簡易妝髮與專業證件照拍攝服務，為求職者進行穿搭教學及色彩鑑定，找出最適合的顏色，以最佳狀態迎接面試。此外，徵才當天完成面試2家廠商即可參加扭蛋活動，面試3家廠商加碼參加抽獎，獎項涵蓋IPAD平板電腦、頂級電競螢幕、Apple AirPods無線藍芽耳機、Panasonic國際牌奈米吹風機、按摩眼罩以及7-11商品卡等多項好禮，鼓勵求職者積極把握機會，踴躍與現場企業面談，提升錄取機會。

新竹就業中心主任張嘉惠表示，現場徵才的最大優勢就是讓求職者能直接與企業主管面對面晤談，不必擔心投遞履歷後石沉大海的困擾，大幅縮短履歷投遞與等待流程，錄取機率顯著提升，有求職需求的民眾8/5當天可把握機會爭取面試。同時，勞動部推動「支援青年就業計畫」，針對連續待業60日以上的青年提供職涯諮詢與輔導，並提供最高4.8萬元的津貼與就業獎勵，鼓勵符合資格的青年朋友善加把握，勇敢踏出求職的第一步。

新竹就業中心5日在新竹市晶宴會館御豐館2樓舉辦「新竹地區畢業季」大型現場徵才活動，現場匯集53家熱門廠商，共釋出3,470個職缺。新竹就業中心／提供