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富邦產險攜手國際慕尼黑再保 推出 AI 專屬保險 強化企業 AI 應用保障

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

企業加速導入人工智慧（AI）於營運流程、決策支援與產品服務，AI模型在帶動效率與創新的同時，也促使企業更加重視模型治理、效能管理及風險控管機制的建置。因應企業對AI風險管理與專屬保險保障的需求，富邦產險攜手國際再保險市場領導者「慕尼黑再保」(Munich Re)推出AI專屬保險，結合慕尼黑再保於國際再保險市場中所積累的AI風險評估與商品設計經驗，以及富邦產險深耕台灣市場的服務優勢，打造更貼近企業實際應用場景的AI 保險解決方案。

富邦產險執行副總經理林國鈺表示，企業導入AI的速度持續加快，企業最關注的不僅是技術能否成功上線，更在於當AI模型未如預期運作時，是否具備相應的風險控管與財務保障機制。此次與慕尼黑再保共同推進 AI保險佈局，正是希望將國際市場成熟經驗導入台灣，協助企業在創新發展與風險管理之間取得更妥適的平衡。此次的合作，亦為慕尼黑再保在台首度與保險公司合作推動AI專屬保險。

林國鈺也進一步說明，相較於傳統保險多聚焦於資訊安全事件、系統中斷或一般專業疏失所造成的損失，新推出的AI保險解決方案進一步將保障重心延伸至模型本身的表現風險，包括是否達成預期功能與效能指標，以及因而衍生的財務損失、額外費用、營運中斷及第三人責任，逐步形成新一代風險保障架構。

隨著台灣企業將AI應用拓展至智慧製造、自動化檢測、供應鏈管理及營運決策等核心領域，市場對於AI模型失效是否造成營收衝擊、營運成本增加或責任風險的關注明顯提升。透過與慕尼黑再保合作，富邦產險可望導入更系統化的AI風險量化方法與商品設計邏輯，協助將原本難以納入傳統保險架構的新興風險，建立可評估、可承保並具理賠基礎的保障機制。

持續關注AI應用所衍生的新型態責任與財務風險，富邦產險透過產品創新、風險評估模型深化與國際合作，協助企業在加速數位轉型的同時，建立更完善的風險移轉機制與經營韌性，掌握AI時代的發展契機。

富邦 慕尼黑 保險

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