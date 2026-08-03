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國科會：結合三大優勢 搶攻衛星、地面海面、使用者終端等系統商機

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

國科會主委吳誠文在社群媒體上表示，為加入全球太空競逐，國科會速結合半導體、資通訊與智慧製造這三大優勢，從零組件代工提升到全面涵蓋衛星、地面、海面、使用者終端 等「系統產業」，建立台灣獨特的發展模式。

吳誠文於臉書上表示，賴總統在就職演說中提出「#競逐太空、#探索海洋」的國家願景後，國科會便積極思考臺灣如何在強權環伺的太空領域中快步追上，脫穎而出。因此，必須將「五大信賴產業」中的「次世代通訊」與「太空計畫3.0」緊密扣合，並引進台灣強大的半導體及AI設備產業當靠山，逐步形成國家「競逐太空」策略。

他表示，當然要整合並帶動龐大的太空產業鏈，不能只依靠政府預算發射少數衛星，而是要創造產業界的國際市場商機，引導產業整合成完整生態系，成為太空科技國家隊，進入國際賽場。為此，國科會2024年10月就集結產官學研各界專家推動「第三期國家太空科技發展長程計畫」修正，接著推動「次世代通訊科技發展方案」，並積極串聯全球民主夥伴。

緊接著，2024年底在高雄舉辦的 台灣太空國際年會（TASTI）就成功吸引了全球太空產業夥伴來臺交流合作，也證明在低軌通訊衛星時代，台灣具備競逐全球太空市場的實力與機會。

吳誠文提及，於上周啟用「iSPARK星創基地」設於國立陽明交通大學博愛校區，是台灣第一座國家級太空新創加速器，未來將串聯技術研發、產學合作、投資與市場開拓、國際連結等機制與資源，協助新創團隊跨越從技術到市場的關鍵門檻，成為台灣進入國際太空產業的重要樞紐。

吳誠文強調，要實現競逐太空願景，台灣必須從硬體製造進一步走向「系統產業」。TASA經過30多年來的努力，已建立衛星與系統整合能力；國內許多大學也長期在培育太空科技相關人才，本基地所在的陽明交大是其中佼佼者。他期待「iSPARK星創基地」進一步結合學研界與產業界資源，孕育具國際競爭力的太空新創。

他表示，台灣許多電子大廠早已是全球太空科技供應鏈的重要夥伴，我們要加速結合 半導體、資通訊 與智慧製造優勢，從零組件代工提升到全面涵蓋衛星、地面、海面、使用者終端 等「系統產業」，建立台灣獨特的發展模式。他誠摯邀請產業與民間力量共同投入，透過公私協力與長期投資，台灣可以逐步實現「競逐太空、探索海洋」的國家願景。

國科會 衛星 使用者

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