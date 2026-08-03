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美系四大 CSP 上修資本支出 法人點名13檔受惠供應鏈

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

美國四大雲端服務供應商（CSP）上一季資本支出符合預期，但考量人工智慧（AI）需求強勁及零組件成本攀升，上修全年資本支出至7,951億美元、年增77%，法人指出，目前市場共識預估2027年達1.06兆美元、年增33%，並仍有進一步上調空間。

大型本國投顧最新出爐報告中，持續看好各AI領域的龍頭受惠股，其中，台灣供應鏈首選標的包括奇鋐、健策、台達電、台光電、金像電、勤誠、川湖、富世達、智邦、廣達、緯穎、緯創、鴻海等13檔。

法人分析，亞馬遜、谷歌上季資本支出分別為498億元、449億美元，大致符合市場共識，微軟單季資本支出（含融資租賃）410 億元，Meta單季資本支出含融資租賃則為311億美元，四家CSP業者均持續積極投資AI 資料中心基礎設施。

四大CSP管理層一致認為，雖然投資金額創新高，但現有產能仍難以滿足AI市場需求，並重申AI運算、雲端基礎設施與電源零組件產能為瓶頸所在。亞馬遜及谷歌明確指出擴產的新產能很快就會被客戶需求填滿。

法人表示，這次CSP財報印證先前觀點，即AI基礎建設投資周期仍處於早期階段，預估大型CSP的AI資本支出是多年的結構性上升周期，為AI半導體、高頻寬記憶體、網通、伺服器、光通訊、液冷散熱與電源基礎設施供應鏈業者提供長期營收成長動能。

針對自由現金流惡化問題，法人觀察，各CSP上一季剩餘履約義務（RPO）成長顯著，將於後續產生雲端營收，並於未來今年貢獻現金流，以支持後續資本支出投資。部分CSP仍強調未來現金流展望維持正向，例如微軟預期2027財年現金流仍為正數。

亞馬遜意識出資料中心啟用後不到三年即可達損益兩平，考量伺服器與網路設備的使用年限約為5至6年，而AI運算合約期限通常至少長達五年，意即公司預期資料中心上線2至3年後，相關伺服器及網通設備將開始貢獻可觀的自由現金流。

法人認為，這些展望將可望緩解市場對於資本支出大幅增加下，自由現金流惡化的疑慮，AI需求爆發將促使CSP資料中心建置的資本支出持續成長，搭配雲端服務營收擴增將是一個正向循環，並於長期產生正向自由現金流，有利台灣 AI供應鏈今、明年獲利成長。

法人 資本支出 供應鏈

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