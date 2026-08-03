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搶進能源轉型變電站商機 Moxa推無風扇vPAC伺服器

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

隨著能源轉型與電網數位化推進，全球電力公司正加速電網現代化並擴大整合再生能源。在離岸風電、併網級太陽能案場與儲能系統蓬勃發展下，電力公司面臨必須以有限人力維運偏遠變電站的挑戰，同時還需兼顧供電可靠度與資安防護需求。工業通訊及網路設備廠商四零四科技（Moxa）宣布推出電力產業首款符合 IEC 61850-3 標準的變電站級無風扇工業伺服器 DA-920E 系列。

四零四表示，這是專為變電站應用環境所打造的新一代無風扇運算平台，可為虛擬保護、自動化與控制（vPAC）架構提供穩定可靠的運算效能，並扮演軟體定義變電站（SDS）的關鍵推手，協助電力業者提升系統靈活性、擴充能力與管理效率，同時強化跨廠牌設備與系統的整合能力。

同時，變電站保護、自動化與控制（PAC）系統也正從傳統以硬體為核心的架構，逐步邁向以模組化軟體與開放標準為基礎的設計模式。而 vPAC 作為此一轉型的關鍵技術，可將保護、自動化與控制功能部署於共享且具備援能力的虛擬化平台上，不僅提高資源利用效率，也進一步帶動市場對符合 IEC 61850 標準且兼具高可靠性的無風扇 vPAC 伺服器需求。DA-920E 系列正是因應此趨勢而生。

許多現代變電站均採無人值守運作模式，尤其是連接至分散式離岸風電場或偏遠太陽能發電廠的變電站。傳統高效能伺服器多仰賴機械風扇進行散熱，但在高溫且多塵等嚴苛環境中，風扇往往成為最容易故障的元件之一。為此，電力公司和系統營運商正積極尋求方法，因應業界面臨的一大挑戰：如何在提升電網邊緣自動化與智慧化程度的同時，不因此增加營運風險與故障維護的負擔。

四零四指出，隨著新一代變電站逐步導入在地化決策機制、支援自我修復網路功能，以及邊緣端進階分析應用，無風扇 vPAC 平台已成為支撐上述功能的重要運算基礎，協助電力業者在提升智慧化程度的同時，持續維持電力系統所要求的高可靠度與確定性效能。

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