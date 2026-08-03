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AI職缺年增近43% 企業徵才從「會用工具」轉向解題能力

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
清華大學資訊工程學系學生組成的「二分搜不到未來」團隊奪得智慧求職組首獎。1111人力銀行／提供
清華大學資訊工程學系學生組成的「二分搜不到未來」團隊奪得智慧求職組首獎。1111人力銀行／提供

生成式AI快速進入企業營運場景，也重新改寫人才市場的遊戲規則。1111人力銀行統計，今年7月AI相關工作機會逼近3.4萬筆，較去年同期大增42.7%，顯示企業搶才升溫，懂得運用AI解決問題，正從職場加分項目轉為重要競爭門檻。

1111人力銀行表示，過去企業徵才多仰賴學經歷、關鍵字及固定條件篩選，但隨生成式AI與代理式AI（Agentic AI）發展，企業對人才能力的要求，已進一步延伸至資料分析、流程設計、應用開發及跨域整合能力，傳統履歷媒合模式也面臨轉型。

為加速AI技術落地，DIGITIMES日前舉辦「2026雲湧智生：台灣生成式AI應用黑客松競賽」，結合亞馬遜雲端服務（AWS）技術資源及企業真實命題，吸引逾400名參賽者投入。競賽聚焦代理式AI應用，參賽團隊須透過大型語言模型、生成式AI及AI代理技術，提出可實際導入企業的解決方案。

此次競賽由台新新光金控、中華電信、統一資訊、數位產業署及台灣半導體產學研發聯盟等共同命題。1111人力銀行以智慧求職為題，吸引台大、清大、陽明交大、台科大及北科大等校共13支隊伍參賽，開發履歷分析、職缺推薦、履歷優化、模擬面試及職涯規劃等服務。

其中，清華大學資訊工程學系學生組成的「二分搜不到未來」團隊奪得智慧求職組首獎。該團隊將地點運算與標籤辨識導入求職系統，提升職缺媒合的精準度及即時性，獲得評審肯定，並抱回10萬元獎金。

1111人力銀行發言人曾仲葳指出，AI不會取代人才，但懂得運用AI的人才，將成為企業競逐的關鍵。企業需要的不只是會操作工具的人，而是能把AI導入工作流程、解決實際問題並創造價值的人才。

未來招募模式也將逐步改變。曾仲葳表示，企業可透過AI分析過往錄用人才的共同特質，建立符合企業文化與職務需求的人才模型，從過去被動等待履歷，轉向主動推薦與智慧邀約，加速企業與求職者間的雙向媒合。

隨AI職缺快速成長，人才競爭也將更加激烈。對求職者而言，僅具備操作AI工具的能力已不足以形成差異，能否結合產業知識、分析需求並提出可落地的解決方案，將成為下一波職場身價的分水嶺。

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