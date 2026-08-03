AI建置潮排擠消費電子 傳MacBook Air陷嚴重缺貨

人工智慧（AI）資料中心基礎建設引發記憶體供需失衡，衝擊消費性電子供應鏈。外媒報導，蘋果公司（Apple）旗下熱銷筆記型電腦MacBook Air近期面臨嚴重缺貨，除了全球記憶體排擠效應之外，蘋果優先確保入門款MacBookPro產能以利秋季新機登場，也是造成MacBook Air供貨吃緊的主因之一。

彭博社（Bloomberg）資深記者葛曼（MarkGurman）2日在最新一期「Power On」電子報中引述供應鏈消息指出，MacBook Air目前的缺貨狀況確實與持續擴大的記憶體供應吃緊密切相關。

葛曼表示，為緩解記憶體供應瓶頸，蘋果正積極尋求應對方案，包括準備針對在中國市場銷售的裝置，採購中國本土供應商的記憶體。

此外，葛曼指出，蘋果正優先確保入門款14吋MacBook Pro的銷售，替預計今年秋季推出的M6晶片改款產品鋪路。若消費者現在透過蘋果官網訂購MacBook Air，出貨時間已被拉長至8月底；零售通路形容，MacBook Air當前的供貨狀況是「有印象以來罕見的吃緊」。

科技網站9to5Mac分析，北美地區AI資料中心大規模建置，導致高頻寬記憶體（HBM）及高階儲存零件需求暴增，排擠了消費性電子所需的SSD固態硬碟與DDR5記憶體產能，推升零組件成本。

9to5Mac觀察，蘋果今年3月推出搭載M5晶片的MacBook Air時，已微幅調升售價；6月為因應零組件成本上漲，對旗下多款Mac產品進行每台100美元至400美元（約新台幣3229元至1.29萬元）不等的漲價。雖然蘋果同步將入門款儲存容量從256GB提升至512GB，仍無法完全抵銷記憶體缺貨帶來的衝擊。

9to5Mac也發現，蘋果在近期開跑的返校季優惠宣傳文案中，罕見針對還處於產品生命週期中段的MacBook Air特別標註「視庫存狀況而定」（subject toavailability），顯示出供貨端承受巨大壓力。若記憶體價格居高不下，蘋果未來不排除透過進一步調整Mac產品售價來平衡市場需求。