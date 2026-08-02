IBM進入「量子優勢」時代 金寶搶當明日之星

IBM成功進入「量子優勢」時代，讓量子電腦朝商業化邁大步，引爆新一波大商機。金寶（2312）、仁寶（2324）都正在量子電腦領域急起直追，金寶並喊出「今年底前可望有第一個量子電腦新版本開始測試」，力拚成為業界明日之星，後市看俏。

金寶已在量子電腦領域制定相當明確的發展策略，以策略投資加上核心硬軟體系統整合，作為推進主軸，全力彎道超車。

金寶規劃，結合自身優勢，選擇避開極高成本與高風險的量子晶片（QPU）製造，瞄準量子控制系統（Qubit Control System）」以及對接介面，卡位量子電腦與AI伺服器的中間層（Middleware）。

金寶量子布局，主要由SEEQC負責美方的核心超導量子架構，金寶則聯手工研院與台大，打造台美量子供應鏈，負責可擴展常溫電子設備與系統量產。

金寶並開發「量子位元控制系統」（跨架構核心），涵蓋硬體、控制軟體、介面與後續運維服務。

另外，有別於單一架構設備，金寶開發的控制系統設計目標是可支援超導、離子阱（Ion Trap）、中性原子（Neutral Atom）等多種主流技術，解決目前各家量子電腦介面缺乏標準化、客製化門檻高的痛點，未來應用將具有更多元的可能性。

仁寶方面，在量子運算方面以CGA-QX量子運算平台與Compal GPU Annealer為主，透過高算力AI伺服器計算，能夠執行模擬量子退火（Simulated Quantum Annealing）」演算法，以極高效能側面解決傳統電腦無法處理的複雜組合最佳化問題。

上述系統主要藉由串接輝達混合量子運算架構，讓研究人員能以GPU執行量子啟發演算法，並透過 CUDA-Q進行30+Qubit規模的模擬量子程式開發。

仁寶也將量子電腦技術朝向醫療領域發展，整合「模擬量子退火技術」與輝達CUDA-Q混合量子經典運算平台，針對新藥開發關鍵的「分子對接」環節，打造出高效模擬系統。該系統並與高雄醫學大學合作進行實測，透過量子演算法優化分子構型搜尋，並結合GPU加速運算，能在極短時間內從數百萬種可能的結合位點中，精確預測藥物分子與蛋白質受體間的最佳作用模式。

IBM宣布進入「量子優勢」時代，即讓量子電腦能完成超越傳統電腦能力範圍的計算任務，且相關結果可經過嚴格驗證，是引領量子電腦轉向實際應用發展的重要里程碑。

IBM宣布，與芝加哥大學、日本理化學研究所（RIKEN），以及量子計算軟體公司Qedma、BlueQubit和Algorithmiq等合作，一次發表三篇論文，證明量子電腦計算出來的結果可以透過其他方式進行驗證，並確認為正確答案。

這意味量子電腦的運算結果可信度大幅提升，將推動量子運算從系統性能測試階段朝向科學研究及商轉應用邁進。

IBM研究部門負責人Jay Gambetta表示：「上述研究結果讓我們進入『量子優勢』時代，科學家可以相信這些結果。」現在，量子計算正在從人們對系統進行性能測試，轉向利用這些系統，展開科學研究並探索實際應用。