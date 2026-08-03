聽新聞
0:00 / 0:00

IBM成功進入「量子優勢」時代 金寶、仁寶瞄準新趨勢

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

IBM成功進入「量子優勢」時代，引爆新一波大商機，廣達（2382）、鴻海（2317）等「台灣量子電腦第一梯隊」吃紅之餘，金寶（2312）、仁寶（2324）也正急起直追，金寶並喊出「今年底前可望有第一個量子電腦新版本開始測試」，力拚成為業界明日之星，後市看俏。

金寶已在量子電腦領域制定相當明確的發展策略，以策略投資加上核心硬軟體系統整合，作為推進主軸，全力彎道超車。

金寶規劃，結合自身優勢，選擇避開極高成本與高風險的量子晶片（QPU）製造，瞄準量子控制系統（Qubit Control System）」以及對接介面，卡位量子電腦與AI伺服器的中間層（Middleware）。

金寶量子布局，主要由SEEQC負責美方的核心超導量子架構，金寶則聯手工研院與台大，打造台美量子供應鏈，負責可擴展常溫電子設備與系統量產。

金寶並開發「量子位元控制系統」（跨架構核心），涵蓋硬體、控制軟體、介面與後續運維服務。

另外，有別於單一架構設備，金寶開發的控制系統設計目標是可支援超導、離子阱（Ion Trap）、中性原子（Neutral Atom）等多種主流技術，解決目前各家量子電腦介面缺乏標準化、客製化門檻高的痛點，未來應用將具有更多元的可能性。

仁寶方面，在量子運算方面以CGA-QX量子運算平台與Compal GPU Annealer為主，透過高算力AI伺服器計算，能夠執行「模擬量子退火（Simulated Quantum Annealing）」演算法，以極高效能側面解決傳統電腦無法處理的複雜組合最佳化問題。

仁寶也將量子電腦技術朝向醫療領域發展，整合「模擬量子退火技術」與輝達CUDA-Q混合量子經典運算平台，針對新藥開發關鍵的「分子對接」環節，打造出高效模擬系統。該系統並與高雄醫學大學合作進行實測，透過量子演算法優化分子構型搜尋。

仁寶 金寶 廣達

延伸閱讀

中原量子資訊中心攜手鴻海台大 辦高中量子學習營為下個世代培育人才

旺宏金矽獎頒獎 清華、陽交大奪設計組金獎…吳敏求勉年輕世代開創未來

科學人／AI賦能X智慧創新成趨勢 第26屆旺宏金矽獎4校分奪設計組及應用組金獎

輝達宣告共同封裝光學進入量產 光通訊打強心針

相關新聞

IBM量子電腦躍進點亮新商機 廣達、鴻海居新應用第一梯隊

IBM量子電腦大躍進，公司宣布進入「量子優勢」時代，即讓量子電腦能完成超越傳統電腦能力範圍的計算任務，且相關結果可經過嚴格驗證，是引領量子電腦轉向實際應用發展的重要里程碑，點亮新一波大商機。法人看好，廣達、鴻海同為量子電腦第一梯隊，也將分食大餅。

力積電創辦人生前最後一場專訪／黃崇仁著重「穩健」 不盲目擴產

力積電創辦人暨董事長黃崇仁上周五（7月31日）辭世，震驚業界，他在7月中旬接受經濟日報專訪，提到力積電後續發展方向，強調要「穩健經營」，不再盲目投資擴產，要以既有製程與設備發展高附加價值產品，打造能夠抗衡景氣循環的體質。

台積電先進製程持續衝鋒 英特爾、三星積極追趕

台積電先進製程持續衝鋒之際，英特爾、三星也積極追趕，試圖拉近與台積電的距離。

量子計算邁向商用 重塑科技鏈

IBM成功證實「量子優勢」，宣告量子計算從「理論實驗室」跨入與「超級電腦（HPC／AI）」協同解決實質商業與科學難題的階段。這項突破不僅改變全球計算的典範，也正重塑全球科技供應鏈與資本布局。

IBM成功進入「量子優勢」時代 金寶、仁寶瞄準新趨勢

IBM成功進入「量子優勢」時代，引爆新一波大商機，廣達、鴻海等「台灣量子電腦第一梯隊」吃紅之餘，金寶、仁寶也正急起直追，金寶並喊出「今年底前可望有第一個量子電腦新版本開始測試」，力拚成為業界明日之星，後市看俏。

Google TPU需求增 2028年上看1,500萬顆 聯發科、英業達等受惠

Google傳出有意擴大其張量處理器（TPU）訂單動能，預計2028年TPU需求數量上看1,500萬顆，超越輝達當前全年訂單規模1,300萬顆，顯示Google對TPU伺服器建置力道強勁。法人看好，打入TPU供應鏈的台積電、聯發科、鴻海、英業達等台廠都將受惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。