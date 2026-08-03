量子計算邁向商用 重塑科技鏈

IBM成功證實「量子優勢」，宣告量子計算從「理論實驗室」跨入與「超級電腦（HPC／AI）」協同解決實質商業與科學難題的階段。這項突破不僅改變全球計算的典範，也正重塑全球科技供應鏈與資本布局。

業界認為，這將對整體產業產生多項重大影響，首先是AI與HPC進入「量子加速」新紀元，量子電腦並不是為了取代AI晶片而生，而是透過共同協作達到更好的運算效果。

其次是讓生醫與新材料開發周期「斷崖式」縮短。過去超級電腦要跑數年的分子結構模擬、電池新材料開發（如固態電池）或新藥篩選等研發，在動用量子運算後，時間能縮短至幾天甚至幾小時，極大化研發效率。

不過，量子電腦迎來突破之際，也要注意資安架構的重塑。