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IBM量子電腦躍進點亮新商機 廣達、鴻海居新應用第一梯隊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導
IBM量子電腦大躍進，公司宣布進入「量子優勢」時代，即讓量子電腦能完成超越傳統電腦能力範圍的計算任務，且相關結果可經過嚴格驗證，是引領量子電腦轉向實際應用發展的重要里程碑，點亮新一波大商機。路透
IBM量子電腦大躍進，公司宣布進入「量子優勢」時代，即讓量子電腦能完成超越傳統電腦能力範圍的計算任務，且相關結果可經過嚴格驗證，是引領量子電腦轉向實際應用發展的重要里程碑，點亮新一波大商機。路透

IBM量子電腦大躍進，公司宣布進入「量子優勢」時代，即讓量子電腦能完成超越傳統電腦能力範圍的計算任務，且相關結果可經過嚴格驗證，是引領量子電腦轉向實際應用發展的重要里程碑，點亮新一波大商機。法人看好，廣達（2382）、鴻海（2317）同為量子電腦第一梯隊，也將分食大餅。

業界分析，美國正全力衝刺量子電腦，並籌組國家隊，IBM是「美國量子國家隊」當中，獲得官方注資最多的企業。在美國總統川普高喊「將以前所未有的力道投資美國在量子領域的領導地位」，目標2028年前打造商業級量子電腦之際，IBM取得重大突破，讓量子電腦導入應用成真，意義重大。

IBM宣布，與芝加哥大學、日本理化學研究所（RIKEN），以及量子計算軟體公司Qedma、BlueQubit和Algorithmiq等合作，一次發表三篇論文，證明量子電腦計算出來的結果可以透過其他方式進行驗證，並確認為正確答案。

這意味量子電腦的運算結果可信度大幅提升，將推動量子運算從系統性能測試階段朝向科學研究及商轉應用邁進。

IBM研究部門負責人Jay Gambetta表示：「上述研究結果讓我們進入『量子優勢』時代，科學家可以相信這些結果。」現在，量子計算正在從人們對系統進行性能測試，轉向利用這些系統，展開科學研究並探索實際應用。

IBM高度重視量子電腦相關業務發展，並且積極朝讓量子運算業務轉向獲利的目標邁進。

IBM執行長克里希納先前接受《華爾街日報》採訪時表示，IBM在量子領域的領先優勢，可能會像輝達憑藉GPU領先優勢獲得成功一樣，改善公司的發展前景，並在未來幾年開始推動IBM成長。

隨著量子電腦能進入到科研及商用階段，硬體設備需求同步迎來爆發性成長，台廠當中，廣達、鴻海都是量子電腦第一梯隊，可望同步迎接新一波大商機。

其中，廣達是台灣電子五哥中，最早喊進研究量子電腦的業者，更是撒網布局最多項量子晶片技術的台廠，目前物理技術合作範圍包括超導量子、離子阱、中性原子三大量子電腦，藉由與Rigetti、Quantinuum等量子公司合作，切入量子領域。

廣達董事長林百里曾公開表示，廣達雖然不會做量子引擎（晶片），但將把握量子電腦系統的機會。

鴻海也在量子電腦領域鴨子划水，於2020年成立量子計算研究所，投入量子相關研究，2023年啟用離子阱實驗室，並已設定2027年要完成第一個5至10個量子位元的離子阱可編程量子電腦原型。

業界看好，IBM在量子電腦量能大躍進，將是後續川普政府衝刺美國量子電腦商機的主力廠商，在白宮強力支持之下，不僅美國量子電腦商機可望遍地開花，也將引爆全球量子電腦新一波熱潮。

IBM 量子電腦 鴻海

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