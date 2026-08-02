黃仁勳解答AI最熱6話題：台灣本事不是便宜 而是它！

摘要 當台商赴美成本暴增，台灣供應鏈失去優勢了嗎？中國低成本AI模型Kimi K3登場，是AI過度投資？輝達執行長黃仁勳現身緯創美國廠開幕典禮，一次回應市場最關心的6大議題，直球揭開AI爆發背後的真相與商機。

原文時間2026/07/22

為何台商的競爭力，已不再是「低成本」？為何中國模型Kimi K3，只會讓AI＝算力的需求越來越多？上月中旬人還在日本的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，美國時間7月21日在緯創美國廠的開幕典禮後，針對近期科技熱事，直球對決媒體提問，以下為訪談摘要：

談台廠赴美》台灣不再低成本，但「成本效益」高

媒體問題1：過去很多人說，找台灣的供應鏈代工，價格實惠、「俗擱大碗」，但現在他們到美國建廠，各種成本似乎都很高，你對此有何看法？

黃仁勳答：（報價俗擱大碗）那是以前的事情了，現在台灣的東西不便宜了，而台灣企業的技術，也已經如此先進（so advanced），台灣企業已經不再主打「便宜」（cheap），而是以「先進」聞名。

我希望所有台灣人都要知道一件事——台灣供應鏈代表的是「成本效益」（cost-efficient），絕對不是「低成本」（low cost），台灣的技術非常先進、也非常厲害，身為台灣人，大家應該要覺得驕傲。

當然，在美國一切成本都更高，生活成本高、製造成本高，工廠的在地生態系也還沒有完整建立，這會需要時間。

但沒關係，現在AI需求非常強勁，這是投資的最佳時機。我認為重振美國的製造能力至關重要，這對美國和世界都是必要的，帶回製造業，讓美國擁有更平衡的經濟，對美國非常好，如果對美國好，我想對每個人都會有好處。

談Kimi K3效應》開源模型對AI發展很正面

媒體問題2：你談到AI需求強勁，但，最近中國的AI模型Kimi K3，它的成本更低但效率更高，讓不少人將這件事情，與AI投資過度連結起來。

黃仁勳答：事實恰恰相反。事實上，Kimi K3是非常有用、非常聰明的AI。當你有聰明的AI，人們就會越想使用它。而如果人們越常用，你就需要更好的電腦（指AI算力）來運行它。

AI越聰明，使用的人越多；使用的人越多，需要的電腦就越多，這非常合理，我認為大多數人完全誤解了Kimi。

就像大家之前誤解了DeepSeek（另一中國模型，開源模型始祖之一），DeepSeek對AI產業的發展很正面，Kimi也是；我們既需要閉源模型（像Anthropic、OpenAI）、也需要優秀的開源模型（像DeepSeek、Kimi、千問等）。

談算力出租》輝達晶片通用性強，算力租賃價值高

媒體問題3：最近包括xAI、Meta等雲端服務供應商，開始把自己的算力租賃給客戶，你認為這背後象徵了什麼？

黃仁勳答：輝達的AI晶片，是具備通用性的，它可以運行任何AI模型，並且壽命長、需求強。也因為使用者眾多，它是世界上最容易租出去的算力，租賃價格也非常好。

所以如果你有多餘的產能想出租，輝達的算力是最容易租掉的，這也是很多企業開始考慮的原因之一，畢竟，有這麼多需求、這麼多新創公司、這麼多開發者在使用Nvidia的架構和平台，所以Nvidia的算力非常具有租賃價值。

談台灣優勢》晶片、電子製造是最先進核心

媒體問題4：回到今天你一直談論的美國製造，台灣公司的優勢是什麼？

黃仁勳答：台灣目前在晶片製造、電子產品製造，是世界頂尖的，絕對是全球電子製造最先進的核心。現在AI成長如此迅速，正如你所知，在台灣，各個工廠擴建已經非常快，能源供應也面臨很大挑戰。

對輝達而言，我們需要在全球建立供應鏈，以便支援全球的需求，我認為，與台灣的公司像台積電、鴻海、緯創合作，他們到美國投資建廠，是一項偉大的服務，也是極佳的夥伴關係，美國應該對此心存感激。

談AI誤解》AI從生活到就業，都有正面影響

媒體問題5：你認為世人目前對AI的最大誤解是什麼？

黃仁勳答：首先，大多數人還沒有意識到AI對於教育、醫療、生命科學、交通以及他們生活的方方面面，將會帶來許多不可思議的好處，很多人只是在新聞裡聽過AI，我認為我們必須幫助人們了解AI對他們個人的好處。

第二點是，大多數人沒意識到，AI正在美國創造大量的就業機會。無論是建築業、電工、水電工，它正在重塑美國的製造業，製造業的勞動力收入正大幅提升，他們都在加薪，我在不同州旅行還聽說，建築工人甚至在出差。

談資料中心》能源效率提高，是強化電網機會

媒體問題6：不過在美國，似乎很多人對於AI資料中心的興建反感？

黃仁勳答：舊一代的資料中心，使用的是蒸發冷卻技術，會消耗大量水資源；現在則是100%的液冷技術，液冷是循環使用的，用水量極低，能源效率也非常高。我會鼓勵大家，如果你擔憂資料中心，那就去更換舊的資料中心。

另一點需要意識到的是，雖然AI資料中心需要大量能源，但這也是人類史上第一次，我們可以重新投資來強化電網、投資永續能源和開發新的電廠。

如果你希望我們的社區、州和城市更現代化，就利用AI的資本和投資來使你的城市、基礎設施和電網現代化。

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