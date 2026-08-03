力積電創辦人生前最後一場專訪／謝再居接棒 謹守「黃董哲學」

力積電（6770）創辦人暨董事長黃崇仁辭世，由副董事長謝再居代理董座職務。謝再居是黃崇仁多年老戰友，接棒後，首要是帶領力積電謹守黃崇仁「穩健經營」的遺願前進。

從力晶公司草創、12吋廠大投資、金融危機重整，到之後更名力積電轉型晶圓代工，謝再居幾乎參與公司30多年來每一次關鍵轉折。如今，這位長年與黃崇仁並肩作戰的低調學者型經理人走到台前，面對的挑戰遠比維持日常營運複雜。第一道難題，是如何延續黃崇仁規畫的轉型方向。

第二項挑戰是資本配置，在出售銅鑼P5廠後，力積電財務結構獲得改善，但也面臨搬遷設備、調整產品組合，以及評估新廠承接先進封裝需求等課題。

第三項挑戰是領導風格的轉換，因為黃崇仁是力積電最鮮明的品牌，也是對外募資、結盟及說明策略的主要人物，謝再居熟悉技術與公司內部運作，將逐步承擔對投資人、客戶及供應鏈溝通的角色。