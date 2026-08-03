力積電創辦人生前最後一場專訪／黃崇仁著重「穩健」 不盲目擴產

力積電（6770）創辦人暨董事長黃崇仁上周五（7月31日）辭世，震驚業界，他在7月中旬接受經濟日報專訪，提到力積電後續發展方向，強調要「穩健經營」，不再盲目投資擴產，要以既有製程與設備發展高附加價值產品，打造能夠抗衡景氣循環的體質。

黃崇仁曾自稱「台灣DRAM業最資深的CEO」，帶領力晶集團一次次挺過景氣起伏，這次接受經濟日報訪問，是他生前最後一次接受媒體專訪。經濟日報獲得力積電公司同意，刊登這次專訪內容，悼念這位為台灣半導體業奮鬥人生大半輩子的傳奇人物。

他提到，力積電近年已逐步完成轉型，不再只是記憶體或成熟製程晶圓代工廠，而是朝結合3D AI Foundry、先進封裝、Wafer-on-Wafer（WoW）、矽電容、電源管理IC及特殊製程等多元產品布局，希望建立更穩健的營運模式，不是押注單一市場或產品。

解析AI新商機 緊跟產業脈動

不同於市場聚焦DRAM價格回升、AI熱潮或先進封裝商機，黃崇仁談得最多的，是「穩健」兩個字。他認為，AI帶來的需求無庸置疑，但企業不能因短期景氣而失去紀律，真正值得關注的是龐大的AI資本支出最終能否創造足夠回報，以及如何讓企業穿越下一次景氣循環。

他認為，隨著AI帶動多種特殊成熟製程晶片市場大開，台灣的成熟製程晶圓廠多半已經折舊完畢，整體獲利也將隨之提升，抓住這波產業趨勢的成熟製程廠商，毛利率有望朝45%以上邁進。而力積電在邏輯晶片、先進封裝、記憶體等領域平衡發展，將能更穩健前進。以下為專訪紀要：

問：力積電下一階段想成為一家什麼樣的公司？

答：力積電過去很容易受到DRAM景氣循環影響，但這幾年已逐步完成轉型，不再只是記憶體或成熟製程晶圓代工廠，而是朝記憶體、邏輯代工、3D AI Foundry、先進封裝、矽電容、電源管理IC（PMIC）、MOSFET及特殊製程等多元布局發展，希望建立更穩健的營運模式。

我一直告訴同仁，不希望力積電再回到過往「能一年賺500億元、也能隔年大賠300億元」的路。DRAM是景氣循環產業，如果把所有資源都押在單一產品，景氣一翻轉，衝擊就會非常大，因此公司未來不是追求短期爆發式成長，而是建立能夠穿越景氣循環的體質。

問：市場都在追逐AI，你為何反而一直提醒投資回收的重要？

答： 我一直強調，AI不是泡沫，它是真正會改變產業的技術，但現在市場更應該思考的是，投入AI的龐大資本，最後能不能賺得回來。

我認為，目前AI最大的受惠者仍是硬體供應鏈，包括GPU、高頻寬記憶體（HBM）、晶圓代工及先進封裝等需求持續增加，這也是記憶體價格近期回升的重要原因。不過，如果未來雲端服務業者開始調整資本支出，AI相關需求也可能跟著修正，記憶體市場仍然會受到影響。

我從事半導體行業30多年，看過太多景氣循環，一個產業如果因為市場太熱而過度投資，等到景氣反轉時，代價往往最沉重，公司希望掌握AI帶來的新商機，但更重要的是，任何投資都必須建立在可以長期回收、持續創造價值的基礎上。

問：力積電未來最重要的成長引擎是什麼？

答：力積電未來最大的成長動能，將來自3D AI Foundry，而不是單一產品。

力積電近年持續布局WoW、矽電容、先進封裝、PMIC及特殊製程，希望建立完整的AI供應鏈能力，未來三年目標讓3D AI Foundry營收占比提升至兩成，成為帶動公司成長的重要支柱。

其中，WoW是公司投入多年的核心技術，目前四層產品已完成客戶認證，八層產品良率已接近量產水準，12層堆疊技術也已完成開發，相較傳統HBM架構，WoW可有效降低功耗、改善散熱，同時兼顧高頻寬需求，隨AI晶片朝更高整合度發展，有機會成為下一代先進封裝重要方案。

談半導體未來 台灣優勢最大

除了先進封裝，矽電容也是力積電近年積極布局的領域，現階段12吋產品已切入國際客戶供應鏈，8吋產品也持續放量，未來將隨AI、高效能運算及高速傳輸需求增加而受惠。另一方面，PMIC目前每月出貨已達3萬至4萬片，主要客戶包括ADI、MPS等國際大廠，其中部分產品將應用於AI伺服器供應鏈。

問：出售銅鑼P5廠後，規劃發展先進封裝，背後有哪些考量？

答： 很多人問我，才剛把P5廠賣給美光，為什麼又考慮尋找新的廠房發展先進封裝？其實兩件事情並不衝突，而是力積電轉型的重要一步。

P5廠原本規畫發展邏輯代工，但近年成熟製程競爭愈來愈激烈，新建晶圓廠投資金額持續攀升，短時間內又難以把產能完全填滿，對公司財務反而形成負擔。

出售P5廠，不僅改善力積電財務結構，也讓公司能將資源重新配置到成長性更高、毛利率更好的先進封裝與特殊製程。

台積電創辦人張忠謀曾告訴我，晶圓代工公司的毛利率要達四成以上，企業才有能力持續投資未來，我一直記得這句話，所以力積電不是單純賣掉一座工廠，而是把資本從競爭愈來愈激烈的業務，轉向更有機會創造長期價值的新領域，這也是公司近年轉型的重要方向。

問：如何待台灣半導體產業未來，及AI帶來的新一波競爭？

答： AI正重新改變全球半導體產業的競爭模式，在我看來，台灣最大的優勢沒有改變，就是完整且高度分工的半導體供應鏈。

很多人討論美國希望把半導體製造帶回當地，但真正競爭力不只是晶圓廠，而是從IC設計、晶圓代工、封裝測試、材料、設備到零組件形成的完整產業聚落。台積電能夠走到今天，不只是因為先進製程領先，而是背後有整個台灣供應鏈共同支撐，這樣的生態系不是短時間內可以複製。

未來AI競爭也不會只停留在先進製程，而會延伸到先進封裝、矽光子、系統整合及各種特殊應用，像是現在全球都在討論玻璃基板、矽光子等新技術，但真正量產仍需要時間，很多技術挑戰還沒有完全解決，因此未來仍有很多機會留給不同公司。

他，抓準契機 創造傳奇

2026年7月15日，經濟日報採訪團隊前往力積電位於南京東路的台北辦公室專訪董座黃崇仁，沒有想到，這是經濟日報最後一次專訪到這位「台灣DRAM業最資深的CEO」。

那一天，台北市豔陽高照，黃崇仁穿著一身淺藍色的西裝，襯衫燙得筆挺，雖然需要靠輔具行動，但精神還算不錯。話匣子一開，不僅談力積電的轉型藍圖，還有台灣半導體業發展，及眾所矚目的AI市場，都是與整個半導體業、台灣、力積電如何更好有關。

專訪過程中，「黃董」的霸氣仍在，最大的不同是，言談之間，他不再像當年動輒就喊上千億投資、要蓋好幾座12吋廠的DRAM大老，更多的時間在談「穩健經營」，以及如何讓企業細水長流發展。

經濟日報採訪團隊問到：「如果時光倒退30年，還會選擇投入半導體業嗎？」黃崇仁想了一下，回應：「 應該不太敢了。」

他坦言，自己從事半導體行業30多年，看過太多景氣循環，也經歷過產業最艱難的時刻，力晶、力積電一路走來，沒有國家資源、沒有大型財團支持，只能靠自己一次又一次走過記憶體產業的大起大落，這條路比外界想像得辛苦得多。

也正因為經歷過這些，讓他現在更相信，一家公司不能只追求短期成長，更重要的是有沒有能力在下一次景氣反轉時依然站得住腳，這也是他一直希望力積電完成轉型的原因。

最讓黃崇仁感念的，是台積電創辦人張忠謀。訪談中，他提到一路走來，獲得很多人幫助。「當年力晶度過難關後，張忠謀曾對我說，你們可以度過這一關，我替你高興。這句話，我一直放在心裡。」