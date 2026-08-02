黃仁勳親自站台！緯創美國新廠 藏著一道「他」無法迴避的考題

摘要 緯創德州新廠正式啟用，第一片美國製造的GB300基板出爐。這座工廠象徵的不只是投資，更是台灣AI供應鏈複製到1萬4千公里外的開始。當晶片被武器管制的年代，美國製造為何成了黃仁勳無法迴避的必考題？

原文時間2026/07/22

美國時間7月21日下午，德州沃斯堡，輝達執行長黃仁勳、緯創董事長林憲銘並肩站立，兩人的中間，是第一片在美國製造的GB300基板，這個畫面，也象徵緯創這座興建一年、耗資逾200億元的美國工廠，正式啟用。

美國、製造、供應鏈，是這場一個半小時的開幕典禮，不斷被黃仁勳、林憲銘、與到訪的官員們，反覆提到的幾個字眼。

「我們希望，美國能擁有一個製造業的生態系，而AI（人工智慧），正是讓它（製造業）重回美國的最佳途徑。」黃仁勳在典禮上說。

「AI的建設，是人類歷史上規模最大的基礎建設，台灣的生態系、產業、企業都發展得非常出色，台灣可能是美國的第4大貿易夥伴，但，台灣卻是我（指輝達）最大的貿易夥伴！」他說。

林憲銘現場也呼應他的說法，「這個據點（指緯創德州新廠），是我們最重要的擴張計畫之一，我們希望實現『從晶片模組到系統』，都能在美國本土製造！」

他更透露，「我們在這座廠製造（輝達）GB 300（基板），未來Vera Rubin系列產品，也會在這裡打造；接下來，我們即將會有第2個據點（工廠），規模會是目前的2倍，未來⋯⋯甚至可能擴張到4個據點。」

緯創這座全新的美國廠房，與420公里外、一個月後也將竣工的鴻海休士頓廠，未來雙方在當地生產的產品，就是輝達的GPU基板，這項隸屬AI伺服器前段製程、過去是100％台灣製造的關鍵零組件。

跨海1.4萬公里！複製AI供應鏈

原本在台灣，一顆GPU晶片被台積電製造、封裝完畢後，會先送到緯創、鴻海在新竹的工廠，將晶片焊接在一張高速電路板上、變成一套GPU基板，然後才會運送到電子五哥們的工廠，裝上主機板、散熱器、機殼、組裝成AI伺服器。

現在，這條「晶片製造→晶片封裝→GPU基板」供應鏈，將複製到1萬4000公里外的美國，原因，就是近年台積電亞利桑那廠的擴大、緯創與鴻海美國廠的落成，讓美國成為全球除了台灣之外，AI供應鏈最完整的國家。

「美國政府想的，是從一顆晶片、到一台伺服器，統統要能在美國製造，」一名台灣伺服器廠高層分析，「畢竟，AI是美國必須贏過中國、領先全球的產業，而它對應的供應鏈，攸關到美國的國家安全，它必須在自己家也複製一套！」

黃仁勳與輝達，就是啟動一切的按鈕。

晶片成國安武器！黃仁勳交卷美國製造

「我第一次與川普總統見面時，他告訴我，在他的任期內，希望讓美國重新工業化，」黃仁勳在這場活動上透露，「他希望增加美國的就業機會，將供應鏈移回國內，讓美國擁有具韌性的供應鏈。」

重新擦亮「美國製造」的責任，確實也是黃仁勳迴避不了的課題。

原因就在於，輝達擅長打造的AI晶片，同時也是一種被政府高度管制的產品，早在2022年，美國商務部就發出禁令，不准出售輝達當時的AI晶片—— A100與H100出口至中國，後續就連降規版的A800、H800，也禁止銷售中國。

「美國已經把晶片，當成武器一樣在管制，哪天政府又宣布某個出口管制禁令，就可能對輝達、AMD（超微）的生意造成影響，」一名台灣電子五哥的經理人向我們分析，「所以政府說什麼、譬如重建供應鏈，他們當然要聽、要幫忙啊。」

而台灣公司，也在這個過程裡，意外成為主角之一，「我認為，台灣公司像台積電、鴻海、緯創在美國建立工廠，是一項偉大的服務，也是極佳的夥伴關係，美國應該對此心存感激。」黃仁勳在活動會後，向一名美國記者表示。

不僅如此，黃仁勳甚至表示，他有必要提醒華府，為了實現美國高科技業的工業化，「與台灣、台灣企業成為夥伴，是不可或缺的。」

並且，「台灣企業赴美是基於與美國企業的夥伴關係，再透過他們的智慧、自身利益所做的戰略決策，而非受到威脅，沒有必要用槍指著台灣的頭。」

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