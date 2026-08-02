快訊

睡前喝水也上榜！醫揭10大傷腎習慣 第1名一堆人中「頭痛就會做」

男對電話大喊「會死很多人」…北捷乘客嚇壞逃命 警方曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

黃崇仁辭世 印法駐台機構致哀：科技合作重要推手

中央社／ 台北2日電

力積電董事長黃崇仁日前辭世，外交部長林佳龍在社群媒體表示，黃崇仁不僅是值得敬重的企業領袖，更是能共商國家發展、國際局勢與願景的忘年之交。印度和法國駐台機構也在社群媒體發文致哀，指黃崇仁是推動台灣與印度、法國科技合作重要推手。

晶圓代工廠力積電7月31日發布公告，董事長黃崇仁因心肺衰竭於自宅睡夢中安詳離世，享壽77歲。林佳龍在臉書發文說，黃崇仁才答應擔任「無人機國際學院」董事，準備以多年累積的產業經驗與國際人脈，持續為台灣培育人才、連結世界，未料傳來噩耗，令他深感震驚、惋惜與不捨。

林佳龍表示，他與黃崇仁結識於2022年，雙方持續就科技產業、經貿外交及國際布局等議題深入交流。近年黃崇仁積極投入台灣與印度、法國等國的科技合作，且總是以企業家的務實眼光，提醒如何掌握國際局勢，並始終相信台灣擁有更大的舞台。

林佳龍說，他向黃崇仁的家屬、力積電團隊，以及所有懷念黃崇仁的親友，致上最深切慰問與哀悼；黃崇仁雖已離開，但他生前始終相信的台灣、所留下的精神與典範，將持續照亮這片土地。

印度台北協會也於官方臉書發文致哀表示，在黃崇仁的領導下，力積電與塔塔電子合作於古吉拉特邦的多勒拉建立印度首座矽晶圓廠，這標誌著印度半導體發展歷程中的重大里程碑；印度將永遠銘記黃崇仁留下的精神與貢獻，以及他對印台經貿與科技夥伴關係所帶來的深遠影響。

法國在台協會在官方臉書貼出前任法國駐台代表龍燁（Franck Paris）與黃崇仁的合照指出，黃崇仁是台灣取得輝煌成就的關鍵人物，也是法國文化的好夥伴、法台科技緊密合作的重要推手，更是一位謙遜、慷慨、幽默的人。法國向黃崇仁的家人及其團隊，致以最誠摯慰問。

黃崇仁 科技 力積電

延伸閱讀

半導體巨擘黃崇仁辭世 台大哀悼：為台灣高科技產業奠定人才基石

黃崇仁辭世 龔明鑫：生前促售廠給美光是重要貢獻

林佳龍歡迎美跨黨派眾議員訪團 感謝長期支持台灣

太極門師徒推動愛與和平六十年 國際領袖來台見證

相關新聞

聯發科終於證實 ASIC案件採用英特爾EMIB-T先進封裝

聯發科（2454）在上周五法說會中，終於正式對外證實該公司在ASIC專案中，採用了英特爾的EMIB-T先進封裝。

黃仁勳解答AI最熱6話題：台灣本事不是便宜 而是它！

為何台商的競爭力，已不再是「低成本」？為何中國模型Kimi K3，只會讓AI＝算力的需求越來越多？上月中旬人還在日本的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，美國時間7月21日在緯創美國廠的開幕典禮後，針對近期科技熱事，直球對決媒體提問，以下為訪談摘要：

黃仁勳親自站台！緯創美國新廠 藏著一道「他」無法迴避的考題

美國時間7月21日下午，德州沃斯堡，輝達執行長黃仁勳、緯創董事長林憲銘並肩站立，兩人的中間，是第一片在美國製造的GB300基板，這個畫面，也象徵緯創這座興建一年、耗資逾200億元的美國工廠，正式啟用。

Gemini Spark來了！AI代理全天候幫你完成繁瑣工作 訂閱用戶搶先體驗

Google宣布旗下最新的個人AI代理工具「Gemini Spark」正式在台灣開放給Google AI Pro與Ultra訂閱用戶使用。這款可以為使用者省下更多時間的AI服務能在雲端背景全天候24小時運作，即使闔上筆電或鎖定手機螢幕，系統依然能持續處理各種繁瑣的數位工作。這項服務的推出，讓AI工具從被動回答問題的語音助理，進化為能主動幫忙搞定大小事的全能數位夥伴，更輕鬆地提升生活與工作效率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。