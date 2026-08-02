黃崇仁辭世 印法駐台機構致哀：科技合作重要推手

力積電董事長黃崇仁日前辭世，外交部長林佳龍在社群媒體表示，黃崇仁不僅是值得敬重的企業領袖，更是能共商國家發展、國際局勢與願景的忘年之交。印度和法國駐台機構也在社群媒體發文致哀，指黃崇仁是推動台灣與印度、法國科技合作重要推手。

晶圓代工廠力積電7月31日發布公告，董事長黃崇仁因心肺衰竭於自宅睡夢中安詳離世，享壽77歲。林佳龍在臉書發文說，黃崇仁才答應擔任「無人機國際學院」董事，準備以多年累積的產業經驗與國際人脈，持續為台灣培育人才、連結世界，未料傳來噩耗，令他深感震驚、惋惜與不捨。

林佳龍表示，他與黃崇仁結識於2022年，雙方持續就科技產業、經貿外交及國際布局等議題深入交流。近年黃崇仁積極投入台灣與印度、法國等國的科技合作，且總是以企業家的務實眼光，提醒如何掌握國際局勢，並始終相信台灣擁有更大的舞台。

林佳龍說，他向黃崇仁的家屬、力積電團隊，以及所有懷念黃崇仁的親友，致上最深切慰問與哀悼；黃崇仁雖已離開，但他生前始終相信的台灣、所留下的精神與典範，將持續照亮這片土地。

印度台北協會也於官方臉書發文致哀表示，在黃崇仁的領導下，力積電與塔塔電子合作於古吉拉特邦的多勒拉建立印度首座矽晶圓廠，這標誌著印度半導體發展歷程中的重大里程碑；印度將永遠銘記黃崇仁留下的精神與貢獻，以及他對印台經貿與科技夥伴關係所帶來的深遠影響。

法國在台協會在官方臉書貼出前任法國駐台代表龍燁（Franck Paris）與黃崇仁的合照指出，黃崇仁是台灣取得輝煌成就的關鍵人物，也是法國文化的好夥伴、法台科技緊密合作的重要推手，更是一位謙遜、慷慨、幽默的人。法國向黃崇仁的家人及其團隊，致以最誠摯慰問。