快訊

美日聯手止貶反彈 日圓甜甜價沒了？專家：不用急

聽新聞
0:00 / 0:00

Gemini Spark來了！AI代理全天候幫你完成繁瑣工作 訂閱用戶搶先體驗

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Gemini Spark在台灣開放給Google AI Pro與Ultra訂閱用戶使用。圖／摘自Gemini
Gemini Spark在台灣開放給Google AI Pro與Ultra訂閱用戶使用。圖／摘自Gemini

Google宣布旗下最新的個人AI代理工具「Gemini Spark」正式在台灣開放給Google AI Pro與Ultra訂閱用戶使用。這款可以為使用者省下更多時間的AI服務能在雲端背景全天候24小時運作，即使闔上筆電或鎖定手機螢幕，系統依然能持續處理各種繁瑣的數位工作。這項服務的推出，讓AI工具從被動回答問題的語音助理，進化為能主動幫忙搞定大小事的全能數位夥伴，更輕鬆地提升生活與工作效率。

Gemini Spark架設在Google安全的雲端基礎架構上，無需任何複雜設定即可原生整合Gmail、Google文件與試算表等Google Workspace工具。在強大的Gemini 3.6 Flash模型驅動下，使用者能以繁體中文或英文靈活交辦任務。

在日常生活層面，Gemini Spark能有效解放現代人的時間與精力。對家庭工作兩頭燒的家長們，散落在Gmail中的學校通知、活動同意書或是航班訂房確認信，過去往往需要人工手動整理與追蹤。如今Gemini Spark能自動掃描相關郵件，將重點資訊匯入Google試算表，甚至主動挑選行事曆空檔安排週末娛樂行程。不管是自動追蹤生日派對聚會賓客的飲食限制，還是在每月1號檢視數位發票並協助草擬取消訂閱的信件，Gemini Spark都能在背景默默完成，徹底消除使用者忘記重要截止日期的焦慮感。

對於職場工作與商務應用情境，Gemini Spark更帶來了工作流程的重大革新。使用者只需輸入指令，系統就能掃描收件匣中的客戶詢問信，並依據客戶需求草擬包含服務與報價的回信存入草稿匣待審。或是讓它閱讀過去50封郵件並歸納出個人專屬的寫作風格，建立名為「代筆專家」的專屬技能，讓未來草擬的信件皆能完美契合使用者個人的語氣。這類高重複性、耗時的行政瑣事被大幅壓縮後，工作上得以將寶貴的時間專注於核心決策與創新思考上。

Gemini Spark開啟了AI代理主動取用資訊並解決問題的新篇章，只要開口提出你心中的想法，AI就能幫你實現，讓使用者把時間留給更重要的事情。

Gemini Spark是你全天候的個人AI代理。圖／Google提供
Gemini Spark是你全天候的個人AI代理。圖／Google提供

只要寫下心中的需求，無需任何複雜設定即可原生整合Gmail、Google文件與試算表等Google Workspace工具。圖／摘自Gemini
只要寫下心中的需求，無需任何複雜設定即可原生整合Gmail、Google文件與試算表等Google Workspace工具。圖／摘自Gemini

Google Gemini Gemini Spark

延伸閱讀

AI生成假影像疑慮 Google地球新功能急下架

ARTOGO 於日本 KOZAROCKS 2026 正式發表 AI 導覽員「Dainy」，以生成式 AI 重新定義文化場館導覽服務！

ChatGPT之後是AGI？ 一文看懂通用人工智慧與AI代理的關鍵差異

Even G2 AI智慧眼鏡登台 無相機設計顧隱私、時尚鏡框配墨鏡夾更百搭

相關新聞

7月出口熱估寫連33紅！金額約760億至788億美元 年增率上看39%

財政部7日將公布2026年7月出口統計。財政部表示，全球經貿前景仍受地緣政治衝突、美國關稅政策調整等不確定因素影響，但隨AI應用持續拓展，帶動算力及相關供應鏈需求攀升，預估7月出口將落在760億至788億美元之間，年增約34％至39％，連續33個月正成長已是勝券在握。

外銷訂單生產版圖大挪移 台製已逾52%、美國生產2倍速成長

全球政經板塊大轉移。經濟部統計指出，受惠人工智慧（ＡＩ）及雲端運算需求攀升，以國內生產為主的ＩＣ製造及伺服器訂單大幅成長，推升二○二五年我外銷訂單國內生產比至百分之五十二點九；中國大陸及香港生產比率降至百分之廿六點二，首度跌破三成。兩者皆寫下有統計以來近十六年新局面。

外銷訂單生產地點大挪移 在台占比去年升至52.9%、陸港首度跌破三成

全球政經板塊大轉移。經濟部統計指出，受惠AI及雲端運算需求攀升，以國內生產為主的IC製造及伺服器訂單大幅成長，推升2025年我外銷訂單國內生產比至52.9%；中國大陸及香港生產比率降至26.2%，首度跌破三成。兩者皆寫下有統計以來近16年新局面。

專家教你保／爸爸們建「保」壘 滾動式配置

8月專屬父親的節日，除了挑選禮物表達心意，別忘了替爸爸補足「長久保障」。

海外打工度假險別只看保額 魔鬼藏細節裡

許多人規劃海外打工、出差或長期旅居時，往往優先比較意外身故保額與醫療額度，但實際發生事故時，保單中的除外責任、保障範圍與附加服務也可能影響理賠結果。

Gemini Spark來了！AI代理全天候幫你完成繁瑣工作 訂閱用戶搶先體驗

Google宣布旗下最新的個人AI代理工具「Gemini Spark」正式在台灣開放給Google AI Pro與Ultra訂閱用戶使用。這款可以為使用者省下更多時間的AI服務能在雲端背景全天候24小時運作，即使闔上筆電或鎖定手機螢幕，系統依然能持續處理各種繁瑣的數位工作。這項服務的推出，讓AI工具從被動回答問題的語音助理，進化為能主動幫忙搞定大小事的全能數位夥伴，更輕鬆地提升生活與工作效率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。