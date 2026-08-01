成第3任掌舵者 龔化中8月1日接任國家資通安全研究院長

國家資通安全研究院今年初發現員工涉及內部駭侵事件，主動請求調查局介入偵辦，並引發立委關注，前院長林盈達扛起行政責任、請辭。資安院董事會近日決議，由前副院長龔化中接任院長。

資安院表示，林盈達於7月31日卸任，龔化中自8月1日起接任院長職務，由於適逢週末，相關程序及人事訊息將於8月3日正式公告於資安院官網。

資安院於2023年正式成立，為數發部監督的行政法人組織，首任院長由前國發會資訊管理處長何全德擔任，第2任院長由陽明交通大學資訊工程學系終身講座教授林盈達接任；現再由龔化中出任，成立3年多來已歷經3任院長。

龔化中曾在趨勢科技擔任台灣區研發協理，領導網路資安產品的開發，加入資安院之前，他在網路儲存設備大廠威聯通科技（QNAP）擔任技術長與資安長，專注於改善網通及物聯網（IoT）設備的資安設計。加入資安院後，曾擔任副院長職務。