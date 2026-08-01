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黃崇仁辭世 龔明鑫：生前促售廠給美光是重要貢獻

中央社／ 台北1日電
力積電董事長黃崇仁。記者曾學仁／攝影
力積電董事長黃崇仁。記者曾學仁／攝影

經濟部長龔明鑫今天表示，晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁辭世對台灣產業界及國家而言都是損失。黃崇仁生前，他們曾多次討論力積電出售廠房給美光一案，認為這是「對力積電好、對美光好、對台美都好」的決定，也是對全球半導體產業的一大貢獻。

龔明鑫今天出席「城鄉尋味號－串聯城鄉．尋味臺灣」彩繪列車暨市集活動，被媒體問及對力積電董事長黃崇仁辭世的看法時，他表示，這對產業界、對國家來說都是一項損失。

龔明鑫說，他與黃崇仁熟識，在對方生病之前，雙方曾多次針對力積電出售廠房給美光一案交換意見，並持續討論相關事宜。他認為，黃崇仁出售廠房是一個「非常對的決定」，不僅有利於力積電，也有利於美光，同時對台美雙方合作都有正面效益，更對全球半導體產業作出很大的貢獻。

龔明鑫指出，這是對方生前做出的重要決定之一，同時也表達哀悼之意，祝福對方安息。

晶圓代工廠力積電昨天公告，董事長黃崇仁因心肺衰竭於自宅睡夢中安詳離世，享壽77歲。力積電副董事長謝再居依法代理董事長職務。

龔明鑫 黃崇仁 美光 力積電

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