光寶已大不同！邱森彬兩招拚轉型 長線培養多家三百億級客戶

電源供應器商光寶科技（2301）轉型高價值解決方案供應商，逐步顯現成績，半年報亮眼，總經理邱森彬指出，「光寶確實已經不大一樣！」除宣告2大新增CSP（雲端客戶）將在2028年營收貢獻各上看10億美元（相當於320億新台幣），加上現在已有2大客戶，長期有信心培養7~8家訂單規模貢獻在10億美元等級的大型關鍵客戶（KA）。

傳統電源供應器價格競爭激烈，光寶2021年開始轉型與北美CSP業者合作，開發結合電源供應器及BBU的產品，從初期投入到真正通過客戶驗證，並開始放量時間漫長，光是客戶驗證產品就花了快3年時間。

跟客戶合作研發BBU苦熬等實現收益，邱森彬坦言，時間長得「眼淚差點都快掉下來」，但通過漫長等待，現在已經進入具體量產階段，去年BBU產能約60萬台，今年配合客戶產能拉高至90萬台，法人估今年年成長性不亞於7成，雲端事業群的主力產品。

有了經驗，光寶也開始再投入次世代新品研發，他表示若順利導入客戶進入量產，兩家新CSP將分別在2年內有機會達10億美元，換算相當320億新台幣的營收門檻，邱森彬表示，從單一零組件供應商轉型系統級供應商，跨入機櫃整合業務是關鍵，比方幫大客戶開發的1.65MW大功率Power Rack重達3.5噸，單價超高，一旦量產就將成為營收動能。

邱森彬表示，對光寶而言，10億美元是關鍵客戶Key Account客戶門檻，目前已有一家CSP客戶超過此規模，另外在IT及消費電子事業群營收也有一家客戶規模接近10億美元水準，預估未來關鍵客戶可以達7~8家。

除長期跟客戶合作研發，培育下一個10億美元客戶，光寶另一個轉型策略，就是投入高成長潛力技術。

目前光寶正投入DC/DC轉換器技術、固態變壓器SST及光通訊模組，邱森彬表示，目前研發支出佔營收比例5~5.5%，未來研發比例仍會持續拉高，此次調高資本支出180億元中7成也都用在研發與測試設備。

光寶6月以8億人民幣收購中國直流電轉換新創南京能利芯科技，就是布局高階DC/DC轉換器技術，目前也已有專案啟動，2027年上半可以看到營收展現，而該南京團隊也與美國CSP關係密切，未來雙方將共同開發新產品給新拓展的兩家CSP客戶中的一家。

另外SST也預計2027年初送樣，但預估因伺服器認證期要3～5年時間，邱森彬預估量產時間會落在2028～2030年之間。

特別的是，光寶也宣布投資新加坡InP（磷化銦）光通訊元件IDM廠DenseLight Photonics，預計投資3,430萬美元取得21%股權，這也成光寶在光通訊布局的三大拼圖：光源、封測組裝、以及光對位技術的一步，光寶是光藕合器大廠，加上自身有Micro LED光源與封測組裝能力，目前會積極尋求策略夥伴，不排除結盟或投資方式加速，網通與交換器的光通訊模組業務預估2027年下半可望開始看見效益。