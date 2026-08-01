聽新聞
0:00 / 0:00

台積傳開發「類EMIB」封裝技術

聯合報／ 編譯黃淑玲、記者簡永祥／綜合報導

根據多家美國科技新聞媒體報導，台積電因為CoWoS先進封裝的產能吃緊，為預防客戶可能由CoWoS轉往英特爾的ＥＭＩＢ（嵌入式多晶片互連橋接）先進封裝平台，著手與景碩科技合作開發類似ＥＭＩＢ的技術。

消息人士說，景碩協助台積電將新的先進封裝架構，由研發階段提升到可以量產的規模。

據傳，台積電內部將此開發案代號取名「EMIB-like」（類EMIB）。ＥＭＩＢ是英特爾開發的先進封裝技術，重點在將矽橋直接嵌入封裝基板中，提供局部、高密度的晶粒間互連，避免使用整片大型矽中介層所帶來的成本及面積負擔。

市場指出，台積電若能順利推出類ＥＭＩＢ的封裝技術，有助進一步鞏固其先進封裝領導地位，降低英特爾對輝達、谷歌等公司的吸引力。例如，谷歌雖一直是CoWoS主要客戶，但有分析師提到，未來第九代ＴＰＵ（張量處理器）可能改採英特爾EMIB技術。

台積電稍早在法說會釋出ＡＩ晶片對先進製程需求非常強勁，主要客戶與雲端服務供應商需求延續，能見度已看到二○二九年至二○三○年。台積電也上修今年資本支出為六百至六百四十億美元，再創歷史新高，積極擴大產能。

台積 英特爾 CoWoS AI

延伸閱讀

美媒：台積電與景碩合作開發先進封裝技術

先進封裝產值2031年上看1,090億美元 台廠營運添動能

創意法說會／看好下半年動能 張麗絲：攜手台積電搶攻高階ASIC商機

AI ASIC商機引爆 聯發科上修明年ASIC在資料中心市占率上看20%

相關新聞

成長引擎 聯發科AI加速器 上修市占目標

人工智慧（ＡＩ）基礎建設投資持續升溫，聯發科指出，首款ＡＩ加速器ＡＳＩＣ估今年第四季量產、第二代產品開發進展順利，這也讓聯發科上修二○二七年ＡＩ ＡＳＩＣ市占目標，由原先的百分之十至百分之十五，上調至百分之十五至百分之廿，展現搶攻客製化ＡＩ晶片市場的企圖心。

力積電董事長 黃崇仁辭世

力積電昨日公告，董事長黃崇仁因心肺衰竭於自宅睡夢中辭世，享壽七十七歲，由副董事長謝再居依法代理董事長職務。消息震撼科技業，也為台灣半導體產業一位最具代表性、也最具爭議性的企業家畫下句點。

台積傳開發「類EMIB」封裝技術

根據多家美國科技新聞媒體報導，台積電因為CoWoS先進封裝的產能吃緊，為預防客戶可能由CoWoS轉往英特爾的ＥＭＩＢ（嵌入式多晶片互連橋接）先進封裝平台，著手與景碩科技合作開發類似ＥＭＩＢ的技術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。