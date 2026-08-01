力積電董事長 黃崇仁辭世

力積電昨日公告，董事長黃崇仁因心肺衰竭於自宅睡夢中辭世，享壽七十七歲，由副董事長謝再居依法代理董事長職務。消息震撼科技業，也為台灣半導體產業一位最具代表性、也最具爭議性的企業家畫下句點。

黃崇仁一九四九年出生，畢業於台灣大學物理學系，赴美取得博士學位後返台創業。一九八七年創立力捷，成功打入全球掃描器市場；一九九四年成立力晶半導體，帶領公司躋身全球動態隨機存取記憶體（ＤＲＡＭ）大廠，並與日本爾必達合作成立瑞晶。

二○○八年金融海嘯後，ＤＲＡＭ景氣崩跌，力晶因背負高達一千二百億元龐大債務於二○一二年下市，成為台灣科技業重大事件。面對低潮，黃崇仁並未退出市場，而是推動企業轉型，將力晶轉為晶圓代工模式，成立力積電，聚焦成熟製程與特殊製程，並於二○二一年重新上市，完成台灣科技業少見的重生案例。

近年人工智慧（ＡＩ）浪潮興起，黃崇仁積極布局ＡＩ晶片、矽中介層、先進封裝、氮化鎵等技術，多次公開表示力積電將由成熟製程代工廠轉型為AI Foundry，並持續看好ＡＩ帶動半導體需求，敢於直言產業趨勢，也讓他成為媒體最常採訪的半導體企業家之一。

不過，黃崇仁的一生也伴隨不少爭議。力晶下市造成投資人重大損失，此外，他過去也曾因旺宏經營權之爭及司法案件引發外界關注，成為其生涯中難以迴避的話題。

儘管評價兩極，業界普遍認為，黃崇仁見證並參與台灣半導體卅餘年的發展歷程，始終站在產業第一線。他帶領力晶走過榮景與谷底，推動力積電重返資本市場，成為台灣科技產業史上不可忽視的一頁。