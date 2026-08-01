成長引擎 聯發科AI加速器 上修市占目標

人工智慧（ＡＩ）基礎建設投資持續升溫，聯發科指出，首款ＡＩ加速器ＡＳＩＣ估今年第四季量產、第二代產品開發進展順利，這也讓聯發科上修二○二七年ＡＩ ＡＳＩＣ市占目標，由原先的百分之十至百分之十五，上調至百分之十五至百分之廿，展現搶攻客製化ＡＩ晶片市場的企圖心。

聯發科指出，首代ＡＩ加速器ＡＳＩＣ已完成開發，與美國大型雲端服務供應商密切合作，將成為資料中心業務的重要成長引擎，預估二○二六年資料中心相關營收可望突破廿億美元，二○二七年成長動能將進一步增強。

聯發科認為，客戶除了追求更高運算效能，更重視整體持有成本（ＴＣＯ）及每瓦效能（Performance per Watt），ＡＳＩＣ方案的重要性持續提升，研判二○二七年ＡＩ加速器ＡＳＩＣ可服務市場（ＳＡＭ）規模仍維持八百億美元，但客戶合作進展優於預期，因此調高市占率目標。

聯發科執行長蔡力行進一步說，目前八百億美元市場規模僅涵蓋ＡＩ加速器，尚未納入資料中心ＣＰＵ、網路交換器及其他客製化晶片，若將產品線延伸至更多資料中心晶片領域，潛在市場規模有相當大的擴張空間，將為聯發科帶來更多成長機會。

蔡力行強調，除首代產品外，第二代ＡＩ ＡＳＩＣ亦依照規畫推進，相較第一代產品，第二代產品將進一步提升運算效能，改善整體系統成本，目前良率及可靠度均符合開發進度，擬定二○二八年初開始量產，屆時首代與第二代產品將同步貢獻營收，推升聯發科在ＡＩ ＡＳＩＣ市場的競爭力及市占率。

此外，為確保供應鏈產能，並推動聯發科從ＡＩ ＡＳＩＣ晶片擴展至系統與平台的策略布局，董事會核准總額五十億美元的彈性融資預算案，提供靈活的框架，讓聯發科在必要時快速取得資金支持，協助聯發科在龐大資料中心商機中長期成長。

聯發科預估今年全年以美元計價的營收可望達到高個位數百分比（high-single digit percentage）的成長，位於全年目標區間上緣。預期第三季智慧裝置平台業務成長，可抵銷手機業務所帶來的影響，營收較前一季持平至成長百分之五，並透過反映供應鏈成本全面上升的嚴謹定價策略，調漲晶片價格。