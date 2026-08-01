聽新聞
0:00 / 0:00

欣銓斥資285億元擴產能 龍潭廠將增設先進測試設備、智慧化產線

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
欣銓科技。圖／業者提供
欣銓科技。圖／業者提供

AI需求帶動半導體擴產潮。投資台灣事務所昨（31）日通過四家企業擴大投資台灣，半導體測試服務廠欣銓科技（3264）將投資約285億元，在桃園龍潭廠擴充先進測試設備與智慧化產線。

投資台灣事務所表示，本次通過的四家企業，包括適用「歡迎台商回台投資行動方案」的欣銓科技，以及適用「根留台灣」的中聯資源、富統食品與某精密金屬製造公司，合計投資金額超過308億元。

欣銓提供記憶體、邏輯及混合訊號積體電路測試工程開發與量產測試服務，因應高階晶片測試市場成長，欣銓再次申請台商回台方案，擴充桃園龍潭廠產能。預計將導入AI輔助系統，建置瑕疵分類與封裝影像辨識系統，提高生產效率與測試品質；廠區設置太陽能發電設施，強化廢棄物管理，降低能源消耗及碳排放。

中聯資源由中鋼、台泥等公司共同投資設立，主要業務為高爐水泥、爐石粉生產，以及廢棄物處理與資源再生業者。因市場需求強勁、產線持續滿載，規劃投資約18億元，在台中中部研磨廠增設一條研磨產線。

富統食品因應冷凍調理食品市場需求成長，將投資約3.3億元，在屏東縣萬丹鄉擴建第二期智能冷鏈成品倉儲中心，預計新增16個本國就業機會，導入AI智慧監控平台，即時掌握生產與庫存資訊，並採用高效節能設備及設置太陽能發電設施，強化智慧冷鏈、倉儲量能與食品安全管理。

某精密金屬製造公司則規劃投資約2億元，在既有台中廠區建置智慧化生產線，導入自動化加工設備、AI影像辨識技術、太陽能發電設施與智慧能源管理系統，並推動製程材料回收再利用。

截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1,795家企業投資約2兆7,604億元，預估創造16萬8,217個本國就業機會，後續另有16家廠商排隊待審。其中，台商回台方案累計359家企業投資約1兆5,080億元；根留台灣企業方案則有230家企業投資約6,330億元。

欣銓 欣銓科技 半導體

延伸閱讀

台股最大半導體ETF換股 00891四進四出、成分股更全面

日月光二度調高資本支出 同步斥資120億買友達、乖乖廠房

日月光再上修今年資本支出至105億美元 封測事業毛利率Q4衝破三成

日月光法說會／資本支出再加碼20億美元、全年衝上105億美元

相關新聞

台積傳開發「類EMIB」封裝技術

根據多家美國科技新聞媒體報導，台積電因為CoWoS先進封裝的產能吃緊，為預防客戶可能由CoWoS轉往英特爾的ＥＭＩＢ（嵌入式多晶片互連橋接）先進封裝平台，著手與景碩科技合作開發類似ＥＭＩＢ的技術。

力積電董事長黃崇仁辭世 傳奇人物屢屢絕處逢生

力積電董事長黃崇仁昨日在睡夢中辭世，消息傳出震撼國內半導體產業，他近40年來在半導體創業歷程驚濤駭浪，創立力晶半導體一度是台灣DRAM龍頭，但也經歷金融海嘯、背負1,200億元債務、股票下市。在產業冷眼中，他力挽狂瀾讓力晶起死回生，以力積電重返資本市場，成為產業傳奇人物。

安碁資訊施宣輝接任玉山科技協會理事長

台灣玉山科技協會近期召開第13屆第一次理監事會議，完成理事長、副理事長、常務理事、監事會召集人及常務監事推選作業，並經理監事一致推舉，由安碁資訊董事長施宣輝當選第13屆理事長。

聯發科攻AI ASIC訂下高標 首代產品Q4量產

AI基礎建設投資持續升溫，聯發科執行長蔡力行昨（31）日在法說會表示，在AI ASIC的布局同步加速，首代AI加速器ASIC即將進入量產、第二代產品開發進展順利，看好未來幾年資料中心業務快速成長，將2027年AI ASIC市占率目標，由原先預估的10%至15%，上調至15%至20%，展現搶攻客製化AI晶片市場的企圖心。

防英特爾搶單 台積傳揪伴開發新技術

根據多家美國科技新聞媒體報導，台積電因為CoWoS先進封裝的產能吃緊，為預防客戶可能由CoWoS轉往英特爾（Intel）的EMIB先進封裝平台，著手與景碩科技合作開發類似EMIB的技術。消息人士說，景碩協助台積電將新的先進封裝架構，由研發階段提升到可以量產的規模。

半導體業震撼彈 力積電董座黃崇仁辭世

半導體業震撼彈！晶圓代工業者力積電昨（31）日發布重訊，董事長黃崇仁因心肺衰竭，於自宅睡夢中辭世，副董事長謝再居依法代理董事長職務。力積電強調，產銷業務將依照既定規劃有序推進，全體員工一如既往全力以赴，延續黃崇仁為台灣高科技產業開拓新局的志業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。