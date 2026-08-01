力積電董事長黃崇仁辭世 傳奇人物屢屢絕處逢生

力積電（6770）董事長黃崇仁昨日在睡夢中辭世，消息傳出震撼國內半導體產業，他近40年來在半導體創業歷程驚濤駭浪，創立力晶半導體一度是台灣DRAM龍頭，但也經歷金融海嘯、背負1,200億元債務、股票下市。在產業冷眼中，他力挽狂瀾讓力晶起死回生，以力積電重返資本市場，成為產業傳奇人物。

黃崇仁見證台灣記憶體產業興衰，寫下國內半導體業少見的企業重生案例。市場稱他「九命怪貓」，形容他歷經重重危機、在產業低谷中絕處逢生的韌性。

黃崇仁1971年畢業於台灣大學物理系，赴美取得紐約西奈山醫學院神經外科醫學博士學位，返台後曾任教於台北醫學院及台灣大學，原本可望在醫學及學術界持續發展，但他1987年卻投入科技業，創立力捷電腦，開啟其半導體事業版圖。

黃崇仁並非科班出身，他坦言當時是因DRAM等關鍵零組件高度仰賴進口，看好商機決定進入相關領域。黃崇仁在1994年創立力晶半導體，找日本三菱電機建立合作和技術授權，想辦法取得政府資金，帶領力晶成為台灣DRAM產業的指標，是國內最早投入12吋晶圓量產的業者之一，力晶開啟台灣DRAM輝煌年代，一度是全球記憶體供應鏈重要成員。

但DRAM產業有景氣循環和廠商量產的競爭，加上技術受制外商，2008年金融海嘯，全球記憶體價格重挫，後續DRAM面臨殺價競爭，德國奇夢達、日本爾必達及台灣多家DRAM廠相繼陷入經營困境，力晶也承受沉重壓力。

壓倒力晶的最後一根稻草，當屬當時技術來源的日本爾必達破產，連帶使力晶無以為繼，最後背負逾1,200億元債務，在2012年股票下市，成為台灣科技業的經營危機案例。

力晶因龐大債務，面臨銀行團將拍賣廠房的絕境。黃崇仁奔走找到記憶體大廠金士頓（Kingston）與力成科技金援力晶，金士頓購買設備又借錢幫忙，再授權力晶持續營運。

黃崇仁以九年時間調整營運方向，從DRAM轉進晶圓代工，聚焦成熟製程、電源管理IC、面板驅動IC及利基型記憶體等應用，將力晶科技轉為控股公司，旗下的力積電在2021年底重新在台灣掛牌上市，戲劇性地完成由記憶體轉型晶圓代工廠、償債千億元的經典代表作。

近年AI浪潮興起，他也推動力積電布局3D AI晶片、晶圓對晶圓堆疊（Wafer-on-Wafer）、特殊製程及海外合作等新技術，為公司尋找成熟製程之外的新成長曲線。

從打造台灣DRAM產業、歷經企業低谷，到帶領力晶轉型為力積電重新站上資本市場，黃崇仁的創業歷程橫跨台灣半導體產業景氣高低與技術變遷，昨日辭世雖為他近40年的半導體創業人生畫下句點，但是台灣科技產業難以取代的重要篇章。