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半導體業震撼彈 力積電董座黃崇仁辭世

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
力積電董事長黃崇仁。記者曾學仁／攝影
力積電董事長黃崇仁。記者曾學仁／攝影

半導體業震撼彈！晶圓代工業者力積電（6770）昨（31）日發布重訊，董事長黃崇仁因心肺衰竭，於自宅睡夢中辭世，副董事長謝再居依法代理董事長職務。力積電強調，產銷業務將依照既定規劃有序推進，全體員工一如既往全力以赴，延續黃崇仁為台灣高科技產業開拓新局的志業。

力積電公告指出，董事長黃崇仁近幾年看好AI帶來的不只是先進GPU需求，也帶動特殊製程、記憶體及異質整合等技術發展。持續推動力積電營運轉型，由成熟製程代工進一步延伸至AI晶片、記憶體及3D整合技術平台，建立差異化競爭優勢。

黃崇仁傳奇一生
黃崇仁傳奇一生

力積電日前法說會中釋出成熟製程需求逐步回溫訊息。包括客戶庫存調整已接近尾聲，電源管理IC、面板驅動IC、影像感測器及工控等應用需求穩健改善，下半年晶圓出貨量及產能利用率均可望優於上半年，營運表現將逐季回升。

除景氣復甦外，AI仍是力積電未來布局核心，近年公司強化投入3D AI晶片堆疊、晶圓對晶圓堆疊、記憶體整合及特殊製程等技術量能，以差異化製程切入AI高速運算市場，打造有別於先進邏輯製程競爭的新成長動能。

力積電同步推進全球布局，其中與印度塔塔電子合作建置晶圓廠，拓展海外市場；積極攜手合作夥伴發展記憶體整合與特殊應用晶片，透過製程、封裝及系統整合能力，爭取AI、高效能運算及邊緣運算商機。

半導體業界昨日對黃崇仁辭世表達震驚與深感惋惜，但也認為近年黃崇仁推動的營運轉型及技術布局已有成效，法人認為，公司營運將按既定規劃推進，未來市場焦點仍將放在AI、特殊製程及全球布局等執行成果。

黃崇仁 力積電

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