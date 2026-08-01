聽新聞
0:00 / 0:00
防英特爾搶單 台積傳揪伴開發新技術
根據多家美國科技新聞媒體報導，台積電（2330）因為CoWoS先進封裝的產能吃緊，為預防客戶可能由CoWoS轉往英特爾（Intel）的EMIB先進封裝平台，著手與景碩科技合作開發類似EMIB的技術。消息人士說，景碩協助台積電將新的先進封裝架構，由研發階段提升到可以量產的規模。
據傳，台積電內部將此開發案代號取名「EMIB-like」（類EMIB）。EMIB（嵌入式多晶片互連橋接）是英特爾開發的先進封裝技術，重點在將矽橋直接嵌入封裝基板中，以提供局部、高密度的晶粒間互連，避免使用整片大型矽中介層所帶來的成本及面積負擔。
EMIB目前已推出多種版本，包括整合MIM電容器的EMIB-M，以及導入TSV（矽穿孔）技術的EMIB-T。這封EMIB封裝方式，可為邏輯晶片之間，以及邏輯晶片與高頻寬記憶體（HBM）之間，提供高效率、高頻寬的相互連結。
台積電的CoWoS平台擁有CoWoS-S、CoWoS-L、CoWoS-R等先進封裝方案。市場指出，台積電如果能順利推出類似EMIB的封裝技術，有助於進一步鞏固其先進封裝領導地位，降低英特爾吸引輝達（NVIDIA）、Google等公司的能力。例如Google雖一直是CoWoS的主要客戶。有分析師提到，未來第九代TPU（張量處理器）有可能改採英特爾的EMIB技術。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。