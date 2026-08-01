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安碁資訊施宣輝接任玉山科技協會理事長
台灣玉山科技協會近期召開第13屆第一次理監事會議，完成理事長、副理事長、常務理事、監事會召集人及常務監事推選作業，並經理監事一致推舉，由安碁資訊（6690）董事長施宣輝當選第13屆理事長。
原理事長、和碩董事長童子賢轉任榮譽理事長。施宣輝指出，未來將聚焦重要科技議題，包括人工智慧、資訊安全及太空科技。
新任兩位副理事長分別為鈺創董事長盧超群及永豐餘消費品實業董事長何奕達，監事會召集人由安永聯合會計師事務所審計營運長黃建澤擔任。
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